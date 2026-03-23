Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Su Planı’nda, su yönetimindeki dağınık yapıya dikkat çekilerek yeni Su Kanunu için düğmeye basıldı. Taslakla su kayıplarının azaltılması, verimliliğin artırılması ve 2030’a kadar milyarlarca metreküp suyun geri kazanılması hedefleniyor.

CEMAL EMRE KURT - Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı ‘Suda 10 yıllık yol haritasını’ belirleyen Ulusal Su Planı’nda su yönetimine ilişkin mevzuatın parçalı yapısına dikkat çekildi. Su yönetimine ilişkin yetki ve sorumlulukların farklı kurumlar ve çeşitli kanunlarla yürütülmeye çalışıldığı, kurum ve kanunlar arasında dağınıklığın su kaynaklarının korunması, planlanması ve yönetiminde problemlere yol açtığı belirtilen açıklamada, su kanununun önemine dikkat çekildi.

Su yönetiminin parçalı hâline son verilmesi ve daha etkin hâle getirilmesi için Bakanlığın Kanun taslağına ilişkin teknik çalışmaları tamamladığı, bu yıl içerisinde yasalaşmasının beklendiği de belirtildi.

Taslağa göre;

● Kurumlara ‘su verimliliği belgesi’ alma şartı getirilecek,

● Belediyeler kayıpları takip edecek ve önleyecek,

● Tarımda basınçlı sulama şart olacak,

● Yağmur suyunun geri kazanılması teşvik edilecek,

● Yer altı su kaynakları çekimi izlenecek, izinsiz çekime önlenecek,

● Yüzde 31,6 olan şebeke su kaybı kademeli olarak yüzde 10’a çekilecek,

● 2030 yılına kadar bu çalışmalarla 12,4 milyar metreküp su kazanılacak.

