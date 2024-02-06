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    • Suudiler Türkiye'den 60 adet İHA alıyor! İşte teslim tarihi

    Düzenleyen: / Kaynak: SavunmaSanayiST
    - Güncelleme:
    AKINCI TİHA, Suudi Arabistan, İHA, Haber

    Ekonomi Haberleri  / SavunmaSanayiST

    Temmuz 2023'te imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'den Suudi Arabistan'a 60 adet AKINCI TİHA verileceği iddia edildi.

    Türkiye'den Suudi Arabistan'a 60 adet AKINCI TİHA tedarik edileceği iddia edildi. İddiaya göre AKINCI TİHA'lar, Temmuz 2023'te imzalanan savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi kapsamında verilecek. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında imzalanan 3.1 milyar dolarlık sözleşme, Cumhuriyet tarihin en büyük savunma anlaşması olarak biliniyor.

    AKINCI TİHA'LAR 2025-2026 YILLARI ARASINDA TEDARİK EDİLECEK

    Söz konusu sözleşmeyi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı.

    İddiaya göre, sözleşme ile Suudi Arabistan’a 60 adet AKINCI TİHA tedarik edilecek. Bu İHA'ların teslimatları ise 2025-2026 yılları arasında başlayacak.

    Suudiler Türkiye'den 60 adet İHA alıyor! İşte teslim tarihi

    Buna ek olarak sözleşme ile AKINCI'nın ve mühimmatların Suudi Arabistan’da üretileceği bilgisine de yer verildi.

    Tedarik edilen AKINCI TİHA’lar, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’nde görev yapacak.

    SUUDİ ARABİSTAN'IN YÜKSEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRMESİNE KATKIDA BULUNACAK

    Cidde de yapılan imza töreninde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar önemli açıklamalarda bulunmuştu. İki ülke arasındaki derin bağları güçlendiren önemli bir adım attıklarını belirten Bayraktar, "İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan’ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak" demişti.

    Bayraktar, iş birliğinin ülkeler arasındaki bağları güçlendirmesinin yanı sıra, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlamayı hedeflediğini söylemişti.

    Suudiler Türkiye'den 60 adet İHA alıyor! İşte teslim tarihi

    AKINCI TİHA'NIN BİR SONRAKİ DURAĞI MISIR MI?

    AKINCI ilk uçuşunu yaptı 2019 yılında yaptı ve 2021’de de Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi.

    AKINCI TİHA’nın bilinen müşterileri arasında Azerbaycan, Pakistan, Kırgızistan, Etiyopya ve Suudi Arabistan yer alıyor.

    Öte yandan AKINCI, Aralık aynıda Mısır'da gerçekleştirilen EDEX 2023 savunma sanayii fuarında da dikkat çekmişti. Fuarda Bayraktar TB2 S/İHA ve AKINCI TİHA Mısır bayrağı ile sergilenmişti.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Şubat ayının başlarında Mısır’ın Türkiye’den insansız hava aracı tedarik edeceğini açıklamıştı. Ancak Fidan, hangi sistemden kaç adet tedarik edileceğine dair herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

    Bu nedenle, AKINCI TİHA’nın bir sonraki durağının Mısır olacağı düşünülebilir.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: SavunmaSanayiST
    AKINCI TİHASuudi ArabistanİHA
    Haberler > Ekonomi > Suudiler Türkiye'den 60 adet İHA alıyor! İşte teslim tarihi
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