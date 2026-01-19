Tarım ürünlerindeki gereğinden fazla zirai ve kimyasal ilaç kullanılması hedefiyle geliştirilen B-Reçete Sistemi, 4 pilot ilde uygulanmaya başlandı. Sistemin 1 Temmuz’dan sonra 81 ilde uygulanması hedeflenirken, reçetesiz bitki koruma ürünü satan ve kayıt tutmayan bayilere ise para cezası kesileceği açıklandı. İşte sisteme dair bilinmeyenler…

Tarım ürünlerinde kimyasal madde taşıyan pestisit kalıntısını önlemeyi amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinde yeni dönem başlatacak B-Reçete Sistemi'ni hazırlamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, B-Reçete Sistemi'nin (Bitki Reçetesi) pilot uygulamasına Ocak ayında başlayacaklarını duyurmuştu. Pilot uygulama Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde başladı. Sistemin, 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki B-Reçete Sistemi nedir? İşte detaylar…

Tarımda yeni dönem! 4 ilde başladı, 1 Temmuz’da 81 ile yayılacak, para cezası var

B-REÇETE NEDİR?

Tarım sektöründe çalışanları yakından ilgilendiren B-Reçete Sistemi ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan zirai ilaçlar yakından takip edilecek. B-Reçete olarak bilinen "Bitki Reçetesi" ile zirai ilaçlar ve bitki koruma ilaçları, beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. Tüm işlemler elektronik olarak kaydedilecek ve izlenecek.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Sistem çerçevesinde e-Reçete ve Üretici Kayıt Defteri Takip Sistemi oluşturuldu. Sisteme giriş, kullanımı yetkilendirilmiş kişiler için SMS doğrulama kodu kullanılarak yapılacak. Bitki koruma ürünlerinin uygulanması, hasat bilgileri ve üretici kayıtları ürün ve parsel bazlı olarak izlenebilir hale getirilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

KİMLER YAZABİLECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığınca risk esaslı olarak belirlenecek aktif maddeler için yetki belgeli ziraat mühendisi, kayıtlı ürün ve alan bilgilerini dikkate alarak sistem üzerinden elektronik yolla reçeteyi yazabilecek.

NE ZAMAN UYGULANACAK?

Sistemin pilot uygulaması Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde ocak ayında başladı. Sistemin 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde uygulamaya alınması bekleniyor. Öte yandan sistemin kullanımında yer alan il veya ilçe müdürlükleri, bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları, reçete yazma ve uygulamaya yetkili kişilere bakanlık tarafından eğitim verilmeye başlandı.

YAPTIRIMLAR NE OLACAK?

Reçetesiz bitki koruma ürünü satan ve kayıt tutmayan bayilere, ilgili kanun gereği idari para cezası uygulanacak.

Bakan Yumaklı, yönetmelikle bitki koruma ürünlerine ilişkin mevcut kayıt ve izleme uygulamalarının B-Reçete Takip Sistemi üzerinden elektronik ortama taşındığını vurgulamıştı.

Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

Üreticinin ürün ve parsel bilgisinin dikkate alınacağını belirten Bakan Yumaklı, “Bakanlığımız kayıt sistemlerine kaydının yapılması mümkün olmayan üretim yerleri için bu ürünlerin temininde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla il veya ilçe müdürlüklerince oluşturulacak taahhüt kaydıyla satış yapılabilecek.

