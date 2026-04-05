Geçen yıl tarlada 5 liraya düşen kıvırcık marulun şubatta tarladan çıkış fiyatı 30 liraya yükseldi. Kilosu 80-100 lira aralığında tezgahta satışa çıkan marul, zarara uğrayan çiftçiyi bu kez sevindirdi.

Tanesi geçen yıl 5 liraya kadar düşerek, çiftçiyi zarara uğratan kıvırcık marul bu yılki fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü. Kıvırcık marulun fiyatı bu yıl mart ayında ortalama 80 liraya ulaştı. Bazı noktalarda ise 100 liradan alıcı buldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) verilerine göre şubatta tarladan çıkış tanesi 16 lira olan kıvırcık marul, martta ortalama 28 liraya yükseldi.

TARLADA 30 LİRA

Geçen yıl düşük fiyatı nedeniyle üreticisine zarar ettiren kıvırcık marul, bu yıl tarlada 30 liradan satıldı.

“5 MİLYON ZARAR ETTİK”

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi çiftçilerinden Rıza Altunbağ, kıvırcığın geçtiğimiz yıl 5 liraya bile satılamaz hale geldiğini belirterek “5 milyon zarar ettik. İnanılmaz bir kötü sene geçirdik. Bu sene hiç ummadığımız gibi gitti. Sezon başı yine kötü başladı ve 5-7 lira arasında açıldı. İlk partilerde zarar ettik ama ikinci patilerde zararı çıkardık, çok iyi gitti" diye konuştu.

Tarlada 30, tezgahta 80 lira! Marulda altın dönem, Geçen yıl elden çıkmıyordu, bu yıl kapış kapış gidiyor

“SOFRAYA GİDENE KADAR 80 LİRA OLUYOR”

Kıvırcığın serada tanesinin şu anda 30 lira olduğunu belirten Altunbağ, şunları söyledi:

Bunun gibi diğer seralarımızda var. Maliyeti 7-8 liraydı geçen sene ve maliyet altında sattık. Şimdi iyi yükseldi ve sezon güzel gidiyor. Allah'a şükür güzel gitti ve iyi kazandık. Bizden markete, pazara, sofraya gidene kadar 70-80 lira oluyor.

“30 TL'YE İŞLENİR HALE GELDİ”

Son günlerde pazar tezgahlarındaki yüksek fiyatıyla dikkat çeken marul, yaklaşık 100 TL'ye satılıyor. Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, 2026 yılının ilk aylarında üreticideki marul fiyatlarının çok düşük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Üreticide üretilen bir ürün 10, 15, 20 TL iken, tüketici bunu 100 TL'ye yiyor. Bunun sorumlusu da bu plansızlıktır. Şu anda ülkemizin etrafında olan savaşlar nedeniyle akaryakıt çok yükseldi ve bu durum üreticiye anında yansıyor. Bir tarla 10 TL'ye işlenirken, şu anda 30 TL'ye işlenir hale geldi.

