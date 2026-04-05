Ataşehir’de staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu sırra kadem bastı. Kızının selektif mutizm (seçici konuşmazlık) rahatsızlığı bulunduğunu belirten anne, gelecek umutlu haberi bekliyor.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi Öztürk Bey Sokak'ta oturan 14 yaşındaki N.Ö. 4 Nisan saat 19.00 sıralarında staj yaptığı iş yerinden çıktı. Kız çocuğundan haber alamayan aile durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlattı.

Selektif mutizm (Seçici konuşmazlık) rahatsızlığı olan ve ailesi dışında tanımadığı hiç kimseyle konuşmayan N.Ö.'nün annesi, çocuğun tanıdığı birinin yanında tutulduğunu öne sürdü.

Ataşehirde 14 yaşınki kız çocuğu sırra kadem bastı! Son görüntüsünden başka iz yok

“ÇOCUK YÜRÜYOR, SONRASI YOK”

Kızının tanımadığı kişilerle kesinlikle konuşmadığını ifade eden anne Feride Öztürk, şöyle konuştu:

Kızım dün staj gördüğü iş yerinden çıktıktan sonra bir daha haber alamadık. Kameralarda en son 19.19'da görüntü var; çocuk yürüyor ama sonrası yok. Bütün tanıdıklarını da aradık ama hiçbir yerden haber yok. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Çocuğum özel eğitimli, selektif mutizm rahatsızlığı var ve evde herkesle normal konuşuyor ama dışarıda yabancılarla konuşmuyor. Yanına gidebileceği bir tane kız arkadaşı vardı ama o da evde, ona gitmemiş ve dün konuşmamışlar.

“KESİNLİKLE TANIDIĞI BİRİ OLMALI”

Endişeli anne “Kızım 1.55 boylarında, 60 kilo, yeşil gözlü, sol yanağında belirgin bir beni var, üzerinde deri mont altında koyu gri İspanyol paça taytı var, tabanları beyaz siyah spor ayakkabısı var, siyah bir çantası var, saçları açık, burnunda da hızması var. Tanımadıklarıyla konuşmadığı için ben tanımadığı birine gittiğini düşünmüyorum; kesinlikle onun tanıdığı biri olmalı. Çünkü tanımadığı birinin yanına da arabasına da asla yaklaşmaz. Çocuğum reşit değil daha 14 yaşında, gören duyan lütfen bize haber versin” diyerek yardım istedi.

“ŞÜPHELENDİĞİMİZ İKİ KİŞİ VARDI”

Baba Dursun Öztürk ise “Şüphelendiğimiz bir iki kişi vardı ancak onlardan bir şey çıkmayacağını söylediler. Şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kızım nerede olursa olsun bizim her türlü kabulümüz, yeter ki evimize geri gelsin. Ailesinden herhangi bir şekilde çekinmesine gerek yok, biz bağrımıza basmaya hazırız. Zaten 14 yaşında ve kendi kararlarını henüz veremeyecek kadar masum bir çocuk. Devletimiz güçlüdür, sırtımızı ona dayadık ve yapabileceğimiz başka bir şey yok" diye konuştu.

SELEKTİF MUTİZM NEDİR?

Selektif mutizm (seçici konuşmazlık), çocukların konuşma becerisine sahip olmalarına rağmen, okul veya sosyal ortamlar gibi belirli yerlerde yoğun kaygı nedeniyle konuşamaması durumudur. Genellikle 4-8 yaşlarında ortaya çıkan bu kaygı bozukluğu, ev gibi güvenli alanlarda normal iletişim kurabilirken, dış dünyada uzun süreli sessizliğe yol açar.

Haberle İlgili Daha Fazlası