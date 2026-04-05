Fox News kanalına telefonla katılan Trump, İran içindeki protestoculara ve Kürt gruplara yönelik destek verdiklerini ilk kez doğrulayarak, 'Kürtlere çok sayıda silah gönderdik, sanırım o silahları sakladılar' dedi. Öte yandan ABD basını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’ya ilettiği 'PJAK ve ayrılıkçı milislere geçit vermeyiz' uyarısını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına telefonla katılarak İran ile yürütülen gerilimli müzakere süreci ve askeri operasyonlar hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

"PETROLÜ ELE GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Müzakerelerin gidişatından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Trump, Fox News muhabirine şunları söyledi:

"Eğer hızlı bir şekilde anlaşma yapmazlarsa, her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum."

"YARINA KADAR BİR ANLAŞMA OLABİLİR"

Aynı zamanda iplomatik bir kapı da aralayan Trump, yarın için umutlu olduğunu belirtti:

"Yarına kadar İran ile bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum."

TRUMP İTİRAF ETTİ: KÜRTLERE SİLAH GÖNDERDİK

İran içindeki protestoculara ve Kürt gruplara yönelik askeri destek verdiklerini ilk kez itiraf eden Başkan Trump şöyle devam etti:

"İranlı protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de silah gönderdik. sanırım Kürtler o silahları sakladılar."

İRAN’DAKİ CAN KAYBI BİLANÇOSU: "45 BİN PROTESTOCU ÖLDÜRÜLDÜ"

İran rejiminin halk üzerindeki baskısına değinen Trump, protestolarda hayatını kaybedenlere dair güncel verileri paylaştı. Trump, daha önce 32 bin olarak açıklanan "öldürülen protestocu" sayısının bu yıl itibarıyla 45 bine yükseldiğini ifade etti.

BAKAN FİDAN’DAN RUBİO’YA UYARI! "AYRILIKÇI MİLİSLERE GEÇİT VERMEYİZ!"

Geçtiğimiz günlerde NYT’ye konuşan diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’ya doğrudan bir mesaj ilettiğini öne sürmüştü..

Bakan Fidan, terör örgütü PKK'nın bir kolu olan terör örgütü PJAK ve diğer etnik milis güçlerin İran’a yönelik herhangi bir kara saldırısının desteklenmemesi konusunda Washington’u sert bir dille uyarmıştı.

