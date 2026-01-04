Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, toplama maliyetinin satış fiyatını aşması nedeniyle tarlasındaki marulları bedava dağıttı. Vatandaşlar çuvallarla marul toplarken, ürünler kısa sürede tükendi.

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine marul ekti. Bahçesindeki marulun bir kısmını satan Yılmaz, ürünün toplama maliyetinin satış fiyatının üzerine çıkması üzerine bedava dağıtma kararı aldı.

Çuvallarla marul toplamaya gelen vatandaşlar, onlarca marulu hayvanlara yem yapmak için topladı. Bedava dağıtılan marullar gün içerisinde bitti.

Marul para etmedi, çiftçi bedavaya dağıttı

"BEDAVA DAĞITIYORUZ"

Çiftçi Sait Yılmaz, marulun işçilik maliyetini karşılamadığını belirterek "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" dedi. Tavuklarına marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.

