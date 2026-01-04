İhlas Haber Ajansı
Marul para etmedi, çiftçi bedavaya dağıttı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, toplama maliyetinin satış fiyatını aşması nedeniyle tarlasındaki marulları bedava dağıttı. Vatandaşlar çuvallarla marul toplarken, ürünler kısa sürede tükendi.
Özetle
Kaydet
Yasam 1 gün önce
Dörtyol'da çiftçi Sait Yılmaz, toplama maliyeti satış fiyatının üzerine çıktığı için 17 dönümlük marul ürününü bedava dağıtma kararı aldı.
- Çiftçi Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine ektiği marulu bedava dağıttı.
- Marulun toplama maliyeti, satış fiyatından daha yüksek olduğu için bu karar alındı.
- Ürünün para etmediği, çiftçi tarafından belirtildi.
- Vatandaşlar, dağıtılan marulları hayvan yemi olarak kullanmak üzere topladı.
Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine marul ekti. Bahçesindeki marulun bir kısmını satan Yılmaz, ürünün toplama maliyetinin satış fiyatının üzerine çıkması üzerine bedava dağıtma kararı aldı.
Çuvallarla marul toplamaya gelen vatandaşlar, onlarca marulu hayvanlara yem yapmak için topladı. Bedava dağıtılan marullar gün içerisinde bitti.
"BEDAVA DAĞITIYORUZ"
Çiftçi Sait Yılmaz, marulun işçilik maliyetini karşılamadığını belirterek "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" dedi. Tavuklarına marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR