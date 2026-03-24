Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verileri, tarımda dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Buna göre üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 40,10 artarken, aylık artış yüzde 0,21 olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında yüzde 8,69’luk artış kaydedilirken, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 38,97 oldu.

BEYAZ LAHANA 8-9 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ Ancak genel artışa rağmen bazı ürünlerde üretici fiyatlarının gerilemesi dikkat çekti. Beyaz lahana da bu ürünlerin başında geldi. Geçen yıl şubat ayında yaklaşık 15 liradan satılan beyaz lahana, bu yıl 8-9 lira seviyesine kadar düştü. Resmi verilere göre bile maliyetin altında kalan bu fiyatlar, üreticinin zarar ettiğini ortaya koydu.

ÇİFTÇİ UMDUĞUNU BULAMADI Sezon başında kâr etmeyi umut eden üreticiler, düşük fiyatlar ve talep yetersizliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Çiftçiler, yalnızca fide maliyetinin 5 lirayı bulduğunu, buna gübre, ilaç, mazot ve tarla işleme gibi giderlerin eklendiğinde toplam maliyetin ciddi şekilde yükseldiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl yoğun talep gören beyaz lahanada bu sezon ise alıcı bulmak zorlaştı. Üreticiler, önceki yıl tüccarların ürün için yarıştığını hatırlatırken, bu yıl ise ürünlerine ilgi gösterilmediğini ifade ediyor.

TARLADA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİLER Bu durumun en somut örneklerinden biri Yenişehir’de yaşandı. İlçede dönümlerce ekili beyaz lahana, alıcı çıkmadığı için tarlada kaldı ve çürümeye terk edildi. Üreticiler, maliyetine satış yapmaya razı olmalarına rağmen ürünlerini değerlendiremedi.

TARLA 8-9, PAZARDA 100 LİRA Tarlada kilogram fiyatı 8-9 liraya kadar düşen beyaz lahananın, pazarlarda ve marketlerde tanesinin 100 liraya kadar çıkması ise üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkını bir kez daha gündeme taşıdı. Ortaya çıkan tablo, hem üreticinin emeğinin karşılığını alamadığı hem de tüketicinin ürüne yüksek fiyatla ulaşmak zorunda kaldığı çarpıcı bir piyasa dengesizliğine işaret etti.

