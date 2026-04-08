Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEİAŞ bünyesinde görevlendirilmek üzere 396’sı teknik kadrolarda, 6’sı ise yardımcı hizmetlerde istihdam edilecek toplam 402 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) bünyesinde görevlendirilmek üzere 402 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Büyük çoğunluğu teknik kadrolardan oluşan alımlar için takvim netleşti.

BAŞVURULAR 13 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Adaylar, 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, İŞKUR internet şubesi, e-Devlet portalı veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek.

TEİAŞ 402 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kontenjan dağılımı

TEİAŞ 402 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kontenjan dağılımı

Bu tekniker kadroları, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir gibi birçok farklı ilde istihdam edilecek olup, il bazında detaylı dağılım TEİAŞ'ın resmi duyurusunda yer almaktadır .

TEİAŞ 402 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kontenjan dağılımı

KRİTİK ŞARTLAR: 60 PUAN VE 35 YAŞ SINIRI

TEİAŞ işçi alımı için adayların genel ve unvanlara özel bazı şartları taşıması gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken başlıca şartlar şunlardır:

TEİAŞ 402 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kontenjan dağılımı

•Önlisans Mezuniyeti: İlan edilen her bir unvan için belirlenen önlisans programlarından mezun olmak gerekmektedir. Örneğin, Elektrik Teknikeri için Elektrik veya Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım programlarından mezuniyet şartı aranmaktadır.

•Yaş Şartı: Adayların 35 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. Buna göre, 13 Nisan 1991 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.

•KPSS P93 Puanı: 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak şartı aranmaktadır.

•Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak) gerekmektedir.

•Sağlık Durumu: Çalışılacak pozisyonun niteliğine göre, çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak veya görevini yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak gibi sağlık şartları aranmaktadır.

•Genel Şartlar: 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen genel şartları taşımak.

TEİAŞ 402 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kontenjan dağılımı

SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

İŞKUR'a başvuran adaylar arasından, KPSS P93 puan türünden en yüksek puandan başlanarak açık iş sayısının dört katı aday, sözlü sınava davet edilecektir. Öncelik hakkına sahip adaylar için de ayrı bir liste oluşturulacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri ile başvuru esnasında istenilen belgeler, TEİAŞ'ın resmi internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmında 15 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekmektedir. Bazı unvanlar için sözlü sınava ek olarak uygulamalı sınav da yapılabilecektir. Sınav sonuçları ve atama süreçleri ile ilgili tüm bilgilendirmeler TEİAŞ'ın internet sitesinden takip edilebilecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası