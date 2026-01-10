AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifi, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını 20 bin liraya yükseltmeyi ve istihdamı desteklemeyi hedefliyor.

HABER MERKEZİ / ANKARA - En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında en düşük aylık ödeme tutarının, 2026 yılı Ocak ayından itibaren yüzde 18,48 artırılarak 20 bin liraya yükseltilmesi amaçlanıyor.

Teklif ile işverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret desteğinin aylık 1270 lira olarak uygulanması öngörülüyor. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesinin 6 aylık maliyeti 69,5 milyar lira olacak, artıştan 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak.

Teklif önümüzdeki hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, sonraki hafta Genel Kurul'da görüşülecek. Emekli aylıklarının ödeme dönemine yetişmemesi durumunda, fark ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin olarak NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı ve "Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

