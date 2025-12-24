Türk Hava Yolları ve Bahreyn’in ulusal hava yolu şirketi Gulf Air, mevcut ortak uçuş anlaşmasını genişletti.

Genişletilen anlaşması kapsamında, Gulf Air yolcuları artık İGA İstanbul Havalimanı üzerinden Budapeşte, Prag, Venedik, Viyana ve Rize’ye uçabilecekler. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi “İş birliğimizi derinleştirmekten ve İstanbul’un önde gelen küresel merkez rolünü güçlendirmeye devam etmekten dolayı mutluyuz. Bu genişletilmiş iş birliğinin, gelişmiş bağlantı sayesinde yolcularımız için katma değer sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Gulf Air CEO’su Martin Gauss ise ortak uçuş anlaşmasının yolculara sunduğu avantajlara dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası