THY'den uygun fiyatlı bilet kampanyası! Bin liradan başlıyor
Türk Hava Yolları, yurt içi tek yön uçuşları kapsayan bir kampanya başlattı. 1.049 liradan başlayan avantajlı biletler, 3 Şubat-16 Mart tarihlerini kapsıyor.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlatıldı.
BİN LİRADAN BAŞLAYACAK
Bugün ve yarın satın alınacak biletlerle 3 Şubat-16 Mart tarihleri arasında 1049 liradan başlayan fiyatlarla yurt içi tek yön seyahat edilebilecek.
101 bin 605 koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki avantajlı biletler, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
