Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim dönemi kapsamında tüketicilerin aldatıcı kampanyalarla mağdur edilmemesi için hem piyasa hem de dijital mecralarda geniş çaplı denetimler yürütüyor. Bakanlık ekipleri, yapılan kampanyalarda tüketiciyi yanıltabilecek fiyat oyunlarına karşı yakın takipte bulunuyor.

REKLAM KURULU SAHTE İNDİRİMLERİ İNCELİYOR

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini bu dönemde daha yakından izlemeye başladı. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görsellerin tespit edilmesi halinde idari yaptırımların gecikmeden uygulandığı bildirildi. Bakanlık, dürüst ticaretin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması için denetimlerde taviz verilmediğini duyurdu.

Tüketicilere Önemli Uyarılar

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için şu noktalara dikkat etmelerini önerdi:

Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, “Şok indirim”, “en düşük fiyat” gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi, Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının (SSL, 3D Secure) kontrol edilmesi, Koşullu kampanyalarda (“1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” vb.) ayrıntıların dikkatle okunması.

ŞİKAYETLER TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin tüketici başvurularını titizlikle değerlendirdiğini açıkladı. Vatandaşlar, Reklam Kurulu’na bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden şikayetlerini iletebiliyor. Bakanlık, tüketicilerin haklarının korunması ve adil ticaretin sağlanması amacıyla Kasım ayı boyunca denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

