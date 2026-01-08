Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), 2026 yılında geçerli olacak fiyatları paylaştı. Ocak ayı itibarıyla hem T10X hem de T10F modellerinin başlangıç fiyatlarına zam yapıldı.

Opsiyon paketlerin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı görüldü. İşte artış kararı ardından güncel TOGG fiyatları...



T10X VE T10F’TE SINIRLI ZAM Togg tarafından paylaşılan güncel fiyat listesine göre, T10X’in başlangıç fiyatı Aralık 2025’teki 1 milyon 862 bin TL seviyesinden 1 milyon 870 bin TL’ye yükseldi. T10F modelinde ise başlangıç fiyatı 1 milyon 878 bin TL’den 1 milyon 886 bin TL’ye çıktı. Böylece her iki model de 2026 yılına sınırlı ancak dikkat çeken bir iyat artışıyla girmiş oldu.



TOGG T10X OCAK 2026 FİYATLARI T10X serisinin giriş seviyesi olan V1 RWD standart menzil seçeneği (314 km), Ocak 2026 itibarıyla 1 milyon 870 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Aynı donanım paketinin 523 kilometre menzil sunan uzun menzilli versiyonu ise 2 milyon 180 bin TL seviyesinden alıcı buluyor. Serinin bir üst donanımı olan V2 RWD uzun menzil versiyonunun fiyatı 2 milyon 371 bin TL olarak belirlenirken, ailenin en üst seçeneği konumundaki dört tekerlekten çekişli V2 4More versiyonu 3 milyon 178 bin TL fiyat etiketiyle listelendi.

T10X OPSİYON FİYATLARI SABİT KALDI T10X için sunulan opsiyon paketlerinde şimdilik herhangi bir fiyat artışı yapılmadı. Buna göre 19 inç jantlar 40 bin TL, Teknoloji ve Konfor Paketi 50 bin TL, panoramik cam tavan ve Meridian premium ses sistemi 65 bin TL olarak korunuyor.



TOGG T10F OCAK 2026 FİYATLARI Sedan gövde tipine sahip T10F modelinde V1 RWD standart menzil (350 kilometre) versiyonu 1 milyon 886 bin TL’den başlıyor. Uzun menzilli (623 kilometre) V1 RWD versiyonu 2 milyon 196 bin TL, V2 RWD uzun menzil seçeneği ise 2 milyon 371 bin TL olarak fiyatlandırılıyor. T10F ailesinin en pahalı versiyonu olan V2 4More (523 kilometre) ise 3 milyon 178 bin TL’den satışa sunuluyor.

T10F’TE DE OPSİYONLARDA ARTIŞ YOK T10F tarafında da opsiyon fiyatları önceki ayla aynı seviyelerde kaldı. Teknoloji ve Konfor Paketi 40 bin TL, kış paketi ile akıllı destek paketi 30’ar bin TL olarak listeleniyor. Panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi 50 bin TL’den sunulurken, renk ve tasarım odaklı opsiyonlar da önceki fiyatlarla satışta bulunuyor.

SINIRLI SAYIDA T10F İÇİN GEÇERLİ YÜZDE 0 FAİZ Togg T10F'i almak isteyen bireysel kullanıcılara T10F V2 ve T10F 4More için 600 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor ve aylık ödemesi 50 bin lira oluyor. Vadeyi uzatmak isteyenlere yönelik olarak T10F 4More 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,33 oranında faiz avantajıyla aylık 69 bin 4 lira taksitle kredi veriliyor. T10F V2 için 1,7 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade, yüzde 2,38 faiz oranı ve aylık ödemesi 68 bin 455 lira oluyor. T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,42 oranında faiz oranı sunuluyor ve 52 bin 847 liradan satılıyor.

