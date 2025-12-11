Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 35,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 35,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 35,1 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 37,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 38,7 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Ekim ayında aylık yüzde 0,6 arttı.

