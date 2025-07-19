Topuk Yaylası'na 100 bin sazan! Ekosistem korunacak, ekonomiye katkı artacak

Düzce’nin Topuk Yaylası Göleti’ne, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın balıklandırma projesi kapsamında 100 bin adet pullu sazan salındı. Bu çalışma, bölgedeki balık popülasyonunu desteklemeyi, ekosistemi korumayı ve hem sportif hem ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

Serinliği ve doğasıyla, yaz aylarının uğrak yeri Topuk Yaylası'nda, doğa hayatı ve ekosistemi dengede tutmaya yönelik adımlar atıldı.

100 BİN ADET PULLU SAZAN SALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Topuk Yaylası Göleti'ne 100 bin adet pullu sazan (Cyprinus carpio) salındı. Balıklandırma çalışmaları iç su kaynaklarının balık popülasyonu açısından desteklenmesi, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Bu doğrultuda Topuk Yaylası Göleti'nde gerçekleştirilen çalışma, bölgedeki yerel balıkçılığın geliştirilmesine ve gölet ekosisteminin dengede tutulmasına katkı sağlayacak.

Salım etkinliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe kurum personelinin yanı sıra amatör balıkçılar da katıldı.

"HEM SPORTİF HEM EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, su kaynaklarının korunması ve verimli şekilde kullanılması adına balıklandırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek ‘Topuk Yaylası Göleti'ne bırakılan 100 bin adet pullu sazan yavrusu, hem sportif hem de ekonomik anlamda bölge halkına katkı sağlayacaktır. Doğaya bırakılan sazanlar, çevreye uyum sağladıktan sonra ilerleyen yıllarda avlanabilir boyutlara ulaşacak. Bu süreçte vatandaşlara, göletteki ekolojik dengeyi korumaları ve balıkların gelişim sürecine saygı göstererek bilinçli avcılık yapmalarını rica ediyoruz" dedi.