Akaryakıt fiyatlarında ciddi artışlar yaşanırken, otomobil sektöründe de elektrikli araç satışlarında patlama bekleniyor. Ocak-Şubat döneminde toplam satışlardan %17,8 pay alan elektrikli araçların, 2026’nın tamamında %25-30 bandına kadar çıkması bekleniyor. Sektör temsilcileri; düşük yakıt ve bakım giderlerinin yanı sıra vergi avantajı, teknoloji konforu ve menzillerin de 800 km’ye kadar uzaması gibi faktörlerin talebi artıracağını belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ve petrol fiyatlarında yaşanan artışın sektörlere nasıl yansıyacağı yakından takip ediliyor. Son dönemde akaryakıt fiyatlarında da ciddi artışlar yaşanırken, otomobil sektörü de yakın mercek altına alındı.

Bir süredir Türkiye piyasasında “elektrikli” otomobil tercihi artarken, akaryakıt maliyetleri sebebiyle bu eğilimin daha da hızlanması bekleniyor.

İLK 2 AYDA %18’LİK PAY

Açıklanan son rakamlara göre Ocak-Şubat 2026 döneminde Türkiye’de otomobil satışları 130 bin 831 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların 23 bin 302 adedi “elektrikli” araçlardan oluştu. Böylece elektrikli araç sayışları, toplam otomobil pazarından yüzde 17,8 oranında pay aldı.

Tüketici 'benzinli'den kaçıyor! 'Elektrikli' satışında rekor beklenti

2026 BEKLENTİSİ %25-30

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Hakan Tiftik katıldığı bir programda; düşük yakıt ve bakım giderlerinin yanı sıra vergi avantajı, yüksek teknoloji konforu ve menzillerin de son dönemde 800 km’ye kadar uzaması gibi faktörlerin elektrikli araçlara talebi artıracağını ve 2026’da pazar payının %25-30 seviyesine çıkabileceğini aktardı.

TOGG ZİRVEDE

Türkiye’de Ocak-Şubat 2026 döneminde en çok satılan elektrikli araçlara bakıldığında TOGG T10X 2 bin 647 adet ile zirvede yer aldı. Onu 2 bin 332 adetle TOGG T10F, bin 923 adetle KG Torres, bin 863 adetle BYD Sealion 7 ve bin 662 adetle BYD Atto 2 modeli takip ediyor.

İlk 5 araç listesinde yerli araç TOGG’un zirvedeki yeri dikkat çekiyor. BYD de 2 modelle ilk 5’e giren diğer marka olarak öne çıkıyor.

