Türkiye, gıda sektörünün küresel buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Eylül ayında İstanbul'da düzenlenecek Foodist 2026 Fuarı, 150'den fazla ülkeden katılımcı ve on binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Türk gıda sektörünün ihracat ve markalaşma gücünü dünyaya taşıyacak.

Küresel gıda sektörü Foodist ile İstanbul’da bir araya geliyor. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve ALZ Grup iş birliğiyle, Türkiye Gıda Platformu’nun desteğiyle düzenlenen Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı, 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. 150’yi aşkın ülkeden 1.000’e yakın katılımcı firma ile 70 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan fuar ayrıca 2 binden fazla VIP satın alma heyetine ev sahipliği yapacak.

ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, Foodist İstanbul’un sadece bir fuar olmadığını belirterek, “Foodist İstanbul ile ülkemiz, yalnızca gıda ihracatında değil, fuarcılık alanında da uluslararası ölçekte dev bir marka kazanıyor. Bu stratejik hamlenin, Türkiye’yi kısa sürede dünya gıda ticaretinin ana buluşma merkezlerinden biri hâline getireceğine inanıyoruz” dedi. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı da Türk gıda sektörünün sahip olduğu yüksek kalite ve ürün çeşitliliğini dünyaya servis etmek için en doğru platformun Foodist İstanbul olduğunu söyledi.

Taycı, “Türkiye’de işlenmiş tarım ürünlerinde 110 milyar dolarlık devasa bir iç tüketim hacminin yanı sıra 30 milyar dolarlık da çok güçlü bir ihracat potansiyelimiz bulunuyor. İstanbul’un jeostratejik konumu ve sektörümüzün üretim kasları birleştiğinde, Foodist İstanbul’un küresel ölçekte bir çekim merkezine dönüşmesi kaçınılmazdır. Sektörümüzün önde gelen markalarının tek çatı altında burada yer alması, Türk gıdasının dünyadaki markalaşma sürecine hız katarken, ülkemizin ihracat gücünü de katlayacaktır” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası