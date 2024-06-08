Türkiye Venezuela'da altın çıkaracak! Rezervleri artıracak anlaşmaya imza atıldı

Venezuela ile bir Türk şirketi arasında petrokimya, gaz ve madencilik alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalandı. Anlaşma Türkiye'nin altın rezervlerini artırma ve bölgedeki etkisini genişletme imkanı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye, Venezuela'da altın çıkaracak... Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ülkenin güneyindeki sahalardan altın çıkarılmasına yönelik anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.

TÜRKİYE-VENEZUELA ARASINDA ALTIN ANLAŞMA

Başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlenen imza törenine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı.

Maduro, X'ten yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Venezuela arasında kazan-kazan ortaklığı, yeni bir dünya inşa etmek ve iki ulusu daha da birleştirmek için ortak çabalar ve stratejik projelere imza atıyoruz. Bunlar petrokimya, gaz, altın ve madencilik alanında doğaya saygılı olağanüstü anlaşmalardır. Üretken bir ekonomi inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel basında çıkan haberde, ülkenin güneyindeki Aragua eyaletinde, Türk şirketinin anlaşma kapsamında altın ve maden faaliyetleri yürüteceği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN REZERV ARTIŞI İÇİN ÖNEMLİ

Venezuela için ekonomik kalkınma ve uluslararası iş birliği adına önemli bir adım olan anlaşma, Türkiye'nin altın rezervlerini artırma ve bölgedeki etkisini genişletme açısından önem arz ediyor.