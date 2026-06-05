Japon iş makineleri üreticisi Sumitomo, TSM Global ortaklığıyla Türkiye’de 400 milyon dolarlık dev bir montaj hattı kurmaya hazırlanıyor. Yatırımla birlikte Türkiye ithalat pazarından küresel bir üretim ve ihracat üssüne dönüşecek.

ÖMER TEMÜR - Japon iş makineleri devi Sumitomo, Türkiye’ye yatırıma geliyor. Türkiye’de iş makinesi imalatı için yer arayışına giren Sumitomo, 400 milyon dolarlık yatırımla montaj hattı kuracak. TSM Global ortaklığı ile kurulacak fabrikada yılda 3 bin adet iş makinesi üretilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de iş makinesi üretecek! Japon devinden 400 milyon $’lık yatırım

Türkiye’nin devasa altyapı hamleleriyle iş makineleri sektöründe Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya bölgesinin en büyük pazarı konumunda bulunduğuna dikkat çeken TSM Global CEO’su Taner Sönmezer “Deprem bölgesinin yeniden inşası, kentsel dönüşüm projeleri, yeni otoyol inşaatları, yüksek hızlı tren hatları ve madencilik faaliyetleri ile Türkiye büyük bir potansiyele sahip. Biz Türkiye’yi ithalat pazarından küresel bir üretim merkezine dönüştürmek istiyoruz. Sumitomo iş makinelerinin Türkiye’de üretilmesi için fizibilite çalışmalarına başladık. Üretim tesisi için Ege veya Marmara Bölgesinde, limanlara ve demir yolu hatlarına entegre olabilecek noktaları araştırıyoruz. Bu oldukça büyük ve stratejik bir yatırım. Yıllık en az 2.000 ila 3.000 adet kapasiteli, özellikle 20 ton ve üzeri en çok satan modellerin üretileceği büyük bir montaj hattından bahsediyoruz. Seçilecek lokasyon ve tesisin kapasitesine bağlı olarak yatırım büyüklüğünün 200 milyon ile 400 milyon dolar arasında olması öngörülüyor. Bu hatta üretilecek makinelerin en az yüzde 40’ı ihracat odaklı olacak” dedi.

Sönmezer, yatırımların bununla sınırlı kalmadığını belirterek “Türkiye’nin müteahhitlik ve madencilik yönetiminin kalbi olan Ankara’da satış, servis, yedek parça ve eğitim merkezi kuruyoruz. Merkezi eylül ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde Avrupa’nın en büyük iş makinesi operasyon merkezini ve iş makinesi hastanesini kuruyoruz. 22 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak hastanede yıpranmış, kullanılmış makinelere hizmet verilecek. Her iki tesis için kendi öz kaynaklarımızdan 50 milyon dolar yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sumitomo CEO’su Mitsuhashi Isamu da TSM Global ile 20 yılı aşkın süredir devam eden köklü bir geçmişe sahip olduklarını hatırlatarak “İş makineleri pazarının doğası gereği dönem dönem ekonomik veya politik belirsizliklerden etkilenebiliyor. Bu tür kısa vadeli dalgalanmalar, bizim Türkiye’ye olan uzun vadeli güvenimizi ve vizyonumuzu asla değiştirmiyor. Türk ekonomisine çok güveniyor, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

İHRACATTA HEDEF 5 YILDA 5 KAT ARTIŞ

TSM Global, halihazırda 15 milyon dolar seviyesinde olan yıllık ihracat hacmini önümüzdeki 5 yıl içerisinde tam 5 kat artırarak 75 milyon dolar seviyesine çekmeyi hedefliyor. Sumitomo markasını Doğu Avrupa’da çok kısa bir süre içerisinde pazarın en güçlü oyuncularından biri hâline getirdiklerini vurgulayan Taner Sönmezer, “Mevcut bulunduğumuz ülkelerde pazar payımızı sadece yüzde 10 seviyelerine taşımamız bile bu hedefleri rahatlıkla aşmamızı sağlayacaktır. Üstelik bu 75 milyon dolarlık hedefimize, savaşın sürdüğü Ukrayna dâhil değil. Ukrayna’da şu anda da operasyonlarımıza başladık. Savaşın sona ermesi ve yeniden inşa sürecinin başlamasıyla birlikte, sadece Ukrayna’dan 75 milyon ile 100 milyon dolar arasında ek bir ihracat hacmi doğacaktır” dedi.

6 BİN ADETLİK DEV PAZAR

Türkiye, iş makineleri sektöründe Avrupa’nın açık ara en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Sadece 6 ton ve üzeri büyük paletli ekskavatör pazarında yıllık ortalama 6.000 adetlik dev bir satış hacmine sahip olan Türkiye; daha küçük tonajlı iş makinelerinin de eklenmesiyle yıllık 8.500 ila 9.000 adetlik devasa bir pazar büyüklüğüne ulaşıyor. İthal iş makineleri pazarında Türkiye’nin lider konumunda bulunan TSM Global ise 21 ülkede Sumitomo iş makinelerinin satış, servis, yedek parça ve teknik eğitim süreçlerini yönetiyor. Bulunduğu ülkelerde Türk müteahhitlerinin en büyük destekçisi olan şirket; bugüne kadar İstanbul Havalimanı’ndan Kuzey Marmara Otoyolu’na, hızlı tren hatlarından Formula 1 pistine, kentsel dönüşümden Gabar’da sondaja kadar milyarlarca dolarlık yatırımlarda başrolü üstlendi.

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