Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK merak edilen rakamları açıkladı

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK merak edilen rakamları açıkladı

- Güncelleme:
TÜİK, temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 164 bin kişi azaldı. Böylece toplam işsiz sayısı 2 milyon 828 bin olurken, işsizlik oranı ise yüzde 8'e düştü.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %10,9 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK merak edilen rakamları açıkladı - 1. Resim

İSTİHDAM ORANI %49,1

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK merak edilen rakamları açıkladı - 2. Resim

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,3 

İşgücü, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,6 iken kadınlarda %36,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %21,7 olarak tahmin edildi.

 Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK merak edilen rakamları açıkladı - 3. Resim

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK merak edilen rakamları açıkladı - 4. Resim

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,6 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak %29,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,9 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK merak edilen rakamları açıkladı - 5. Resim

