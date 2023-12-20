Türkiye'den Irak'a petrol sevkiyatı mesajı! 'Biz hazırız...'

20 Aralık 2023 14:26 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 14:26

Ankara’da gerçekleşen Türkiye ve Irak heyetleri görüşmesine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Diplomatik kaynaklar, Ankara’daki temaslara ilişkin bir açıklama yayımladı. Buna göre görüşmede, Türkiye'nin petrol sevkiyatına tekrar başlamaya hazır olduğu bilgisi, Irak heyetine bir kez daha aktarıldı.

Türkiye’nin bölgesel bir stratejik iş birliği vizyonunu hayata geçirmeyi hedeflediği, bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının, bölge ülkelerinin ortak işbirliği projeleriyle ve müşterek sorunlara çözüm bulmaya başlamasıyla sağlanabileceği ifade edildi.

IRAK İLE YOL HARİTASI

Türkiye - Irak ilişkilerinin en önemli özelliğinin, ülkelerden birinde herhangi bir alanda meydana gelen bir olayın diğer ülkeyi de doğrudan etkileyebilmesi olduğu belirtildi. Irak ile ortak gündemde yer alan konuların olumlu yönde geliştiği aktarıldı. Dün yapılan toplantıda bir yol haritası oluşturulduğu bildirilirken, Dışişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda bu yol haritasının izleneceği kaydedildi.

'PETROL SEVKİYATI İÇİN HAZIRIZ...'

Görüşmede petrol sevkiyatı, gündemdeki önemli konular arasındaydı. Irak heyetine, Türkiye’nin petrol sevkiyatına yeniden başlamaya hazır olduğunu, bunu Irak’a bir kez daha ilettiği bildirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TEMİZLEMELİYİZ

Görüşmede terör örgütü PKK meselesinin de ele alındığı, Irak’ın da egemenliğine saldıran bu terör örgütünün topraklarından temizlenmesini talep ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Terörle mücadele konusunda Irak’a her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlattık" denildi.

SUYU EN ETKİN ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ

Toplantıdaki gündemin önemli maddelerinden biri de su sorunuydu. Görüşmede su sorununa ilişkin şunlar kaydedildi:

"İklim değişikliğinin en çok zarar verdiği yerlerden biri de bölgemiz. Dolayısıyla Irak da bu durumdan önemli ölçüde etkileniyor. Özellikle kuraklığın arttığı bu dönemde bölge ülkeleri olarak suyu en etkin şekilde kullanmamız şart. Nitekim geçen Ağustos ayında iki komite oluşturuldu ve bu komiteler hızla çalışmaya başladı. Suyun paylaşımıyla ilgili miktar belirleme aşaması geride kaldı. Çünkü giderek azalan suyun ne seviyede olacağını kimse tahmin edemiyor. Irak da bu gerçeği kabul etti. Bundan böyle söz konusu komiteler vasıtasıyla teknik ekiplerimizin sürekli iletişim halinde olmaları gerekiyor. Dün bu konuda da Irak ile anlaştık."