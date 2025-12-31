İzmir'in tescilli lezzeti Ödemiş patatesinde hasat başladı. Diğer patates türlerine göre daha küçük ve ince kabuk olan Ödemiş patatesi, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, coğrafi işaretle tescilli atalık tohumlardan üretilen kış patatesinin hasadı gün doğumuyla başlayıp gün batımına kadar sürüyor.

DAHA KÜÇÜK VE İNCE KABUK

Ödemiş Ovası’nda yetiştirilen patatesler, başta İzmir Hali olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Yörede "Ödemiş patatesi" olarak bilinen ürün, diğer patates türlerine göre daha küçük yapısı ve ince kabuğuyla dikkat çekiyor.

NİŞAŞTA ORANI YÜZDE 16 İLE 20 ARASINDA

Ödemiş’in iklimi ve toprak yapısı, bölgede yetiştirilen patateslere kendine has özellikler kazandırıyor. Nişasta oranı yüzde 16 ile 20 arasında değişen patatesin protein ve potasyum içeriği de yüksek bulunuyor.

