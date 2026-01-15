TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde tek aday olan Ozan Diren, 165 oyla TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu. Diren, 2026-2027 döneminde görev yapacak.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul'a TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, tek aday olarak çıktı. Oyların 165'ini alan Diren, TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu. Diren'in görev süresi 2 yıl olacak (2026 ve 2027).

BAŞKAN YARDIMCILARI

Yeni dönemde Orhan Turan, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner, TÜSİAD YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek.

TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren

OZAN DİREN'DEN İLK AÇIKLAMA

Çiçeği burnunda başkan Ozan Diren, sorumluluğunu büyük bir motivasyonla üstlendiğini belirtti. Diren, "Önümüzdeki dönemde TÜSİAD olarak yoğun ve kararlı bir çalışma yürüteceğiz" dedi.

ASİL LİSTE

Yeni dönemde TÜSİAD yönetiminde yer alması beklenen asil liste de şekillendi. Buna göre, Ozan Diren’in başkanlığındaki yönetimde Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter ve Feyyaz Ünal yer alacak.

