Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta çifte zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin, cumartesi gününden itibaren ise motorinin litre fiyatında artış olacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 60 doların altına sarkan petrol fiyatları, bu hafta ise 65 doları gördükten sonra 64 dolarda dengelendi.

İNDİRİM VE ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Akaryakıtta 2026 yılı hızlı başladı. Yılın ilk indirimi 10 Ocak tarihinde motorine gelmişti. Motorinin litresi o tarihte 93 kuruş ucuzlamıştı. 3 gün sonra ise akaryakıta zam gelmişti. 13 Ocak tarihinde motorine 1 lira 8 kuruş zam gelmişti.

Depoları fulleyin! Petrol yükseldi, akaryakıta çifte zam geliyor

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Petroldeki yükseliş sonrası akaryakıta bu kez çifte zam geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Ocak Cuma günü benzine 1 lira 61 kuruş, 17 Ocak Cumartesi günü ise motorine 1 lira 60 kuruş zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre 54-55 lira seviyesine, motorinin litresi ise 56-57 liraya çıkacak.

15 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 53.21 54.81 29.29 İstanbul Anadolu 53.02 54.62 28.69 Ankara 54.04 55.87 29.17 İzmir 54.37 56.14 29.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

