ABD, Venezuela petrolüne ilişkin ilk satışı gerçekleştirdi. Bu satıştan 500 milyon dolar gelir elde edilirken, para ABD'nin hesaplarına geçti. ABD'nin Venezuela petrolünden elde ettiği geliri Orta Doğu ülkesinde bulunan bir banka üzerinden yönetmesi dikkat çekti. İşte detaylar...

ABD ile Venezuela arasında bu ay başında 2 milyar dolarlık bir petrol anlaşmasına varılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın ABD’ye 30 ila 50 milyon varil “yaptırımlı petrolü” devredeceğini ve petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve gelirlerin, hem Venezuela hem de ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak üzere ABD başkanı tarafından denetleneceğini söylemişti.

VENEZUELA PETROLÜ PİYASADA

ABD ile Venezuela arasındaki anlaşma kapsamında ilk petrol satışı gerçekleştirildi. ABD'li bir yetkili Venezuela petrolünün ilk kısmının piyasaya çıkarıldığını söyledi.

Venezuela petrolünde ilk satış! ABD'nin kazandığı para dudak uçuklattı

İLK SATIŞTAN 500 MİLYON DOLAR

ABD'li yetkili söz konusu satışın ilk partisinden 500 milyon dolar gelir elde edildiğini ve bu paranın ABD'nin kontrolündeki banka hesaplarında tutulduğunu belirtti.

Yetkili ayrıca, önümüzdeki günler ve haftalarda ilave petrol satışlarının yapılmasının beklendiğini belirtti. Böylece Venezuela petrolünün uluslararası piyasalara kontrollü biçimde sunulmasının planlandığını vurguladı.

PARA KATAR MERKEZLİ BANKADA

Öte yandan sektör kaynakları Venezuela petrolünden elde edilen gelirlerin Katar merkezli banka hesaplarında tutulduğunu öne sürdü. Kaynaklara göre Katar bu süreçte ABD onayıyla hareket eden, el konulma riski taşımayan ve tarafsız bir mekanizma sunuyor.

Uzmanlara göre, gelirlerin ABD denetiminde tutulması ve Katar üzerinden kurulmuş bu yapı, hem finansal güvenliği artırmayı hem de Venezuela petrolüyle ilişkili siyasi ve hukuki riskleri sınırlandırmayı hedefliyor.

