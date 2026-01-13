Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. hisselerinin halka arzı için 14-15-16 Ocak’ta talepler toplanacak. ‘UCAYM’ koduyla borsaya gelen şirketin hisseleri 18 TL’den satışa sunulacak. Şirket, satışa sunulan 60 milyon adet hissenin 42 milyon adedini bireysel yatırımcı için ayırdı. Son halka arzlara da yakın seviyelerde 500 bin talep gelmesi halinde, yatırımcı başına yaklaşık 84 adet hisse düşecek.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni yıla rekorlarla “merhaba” derken, halka arzlarda da 2026 hızlı başladı. Aralık ayının son haftasında taleplerin toplandığı ARF Bio Yenilenebilir Enerji hisselerinde ilk işlemler 5 Ocak 2026’da gerçekleşti. 19,50 TL’den borsaya gelen şirketin hisseleri, 12 Ocak kapanış fiyatı 34,46 TL’ye yükseldi. Böylece hissede kısa sürede %77 prim gözlemledi.

MEYSU’DA İŞLEM GÜNÜ

Ardından Meysu Gıda Sanayi için 5-7 Ocak tarihlerinde, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için 7-9 Ocak tarihlerinde, Formül Plastik ve Metal Sanayi için de 7-9 Ocak tarihlerinde talepler toplandı.

ARF Bio Yenilenebilir Enerji için 508 bin 401 yatırımcıdan talep gelirken, Meysu Gıda’da bu rakam 648 bin 3 adede kadar yükseldi. Meysu Gıda’da 13 Ocak’ta ilk işlemler başlarken; Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Formül Plastik için de önümüzdeki gümlerde gong töreni bekleniyor.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK GELİYOR

2026’nın 5’inci halka arzı için de bu hafta talep toplama işlemleri gerçekleşecek. Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. hisselerinin ilk defa halka arzı için 14-15-16 Ocak tarihlerinde talepler alınacak.

“UCAYM” koduyla borsaya gelen şirketin hisseleri 18 TL’den satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün 1,08 milyar TL olması bekleniyor. Şirket, 60 milyon adet hissenin 42 milyon adedini bireysel yatırımcı için ayırdı. Son halka arzlara da yakın seviyelerde 500 bin talep gelmesi halinde, yatırımcı başına 84 adet hisse düşecek.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HAKKINDA

İklimlendirme, güneş enerjisi sistemleri ve elektrikli araç şarj hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Üçay Mühendislik; yılda ortalama 30 bin müşteriye hizmet sunmaya devam ediyor. 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1 milyar 939 milyon TL hasılata ulaşan şirketin brüt kârı, aynı dönemde 445,55 milyon TL oldu.

Üçay Mühendislik CEO’su Turan Şakacı, halka arzdan elde edecekleri gelirlerle yeni yatırımları fonlayacaklarını ve finansal performanslarını pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

