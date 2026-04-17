Türkiye'de tekstil sektörünün önemli isimlerinden biri daha piyasadan çekildi. LCW, Boyner ve dünya devi Inditex gibi markalara üretim yapan Settriko Tekstil'in iflas ettiği kesinleşti.

İstanbul merkezli tekstil üreticisi Settriko Tekstil, bir süredir yaşadığı finansal sıkıntıların üstesinden gelemeyerek faaliyetlerini sonlandırdı. 2008 yılında kurulan şirket, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda birçok büyük markanın tedarik zincirinde önemli bir konumdaydı.

ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPIYORDU

İstanbul’daki 3 bin metrekarelik tesisinde üretim gerçekleştiren Settriko, yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin adetlik kapasiteye sahipti. Şirket, Türkiye’de Boyner, DeFacto ve LC Waikiki gibi önde gelen markalara ürün sağlarken; Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’nın birçok noktasına ihracat yapıyordu.

Settriko’nun müşteri portföyünde küresel moda sektörünün önemli oyuncuları yer alıyordu. Üretim yaptığı firmalar arasında Inditex, Dunnes Stores ve Liberty gibi büyük grupların yanı sıra Weirdfish, Seven Sisters, Voice ve Missamerica gibi markalar da bulunuyordu. Yaşanan mali krizin ardından iflas süreci tamamlanan şirketin üretim faaliyetlerini tamamen durdurduğu bildirildi.

