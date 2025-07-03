Üretici mağdur, tek ümitleri de sona eriyor! "Başka geçim kaynağımız yok"

Isparta'da elma üreticileri, su sıkıntısı nedeniyle mağdur. Artan kuraklık ve yetersiz sulama altyapısının zora soktuğu üreticiler, başka gelirlerinin olmadığını belirtti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tepeli Köyü Muhtarı Mustafa Kemal Demirekin, "Köyümüzde başka geçim kaynağımız yok. Bu yıl da ürün çok güzel. Ama bu güzelliği yaşatacak su yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en verimli elma üretim bölgelerinden biri olan Boğazova Ovası'nda çiftçiler, artan kuraklık ve yetersiz sulama altyapısı nedeniyle ürünlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Çiftçiler, elma bahçeleri için dağlardan ya da köy içi kaynaklardan traktörlerle su taşıyor.

Ancak bu yöntemin hem maddi olarak yük getirdiğini hem de sürdürülebilir olmadığını söyledi.

"ELMACILIKTAN BAŞKA GELİRİMİZ YOK"

Tepeli Köyü Muhtarı Mustafa Kemal Demirekin, su sorununu yerinde çözmek için vatandaşlarla birlikte geçici bir sistem kurduklarını, ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.

Demirekin, "Köyümüzde başka geçim kaynağımız yok. Bu yıl da ürün çok güzel. Ama bu güzelliği yaşatacak su yok. Kovada Kanalı'na cebri boru döşenirse 3 ay köylerimiz sulama yapar, kalan 9 ayda Eğirdir Gölü beslenir" dedi.

"GEÇEN YIL KIT KANAAT GEÇTİK, BU YIL SU YOK"

Tepeli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İrfan Çatal ise, üreticilerin çoğunun damla sulama sistemine geçtiğini ancak suyun olmaması nedeniyle bu sistemin de çalışmadığını söyledi.

Çatal, "Geçen yıl az suyla idare ettik. Bu yıl daha çok ürün var ama hiç su yok. Eğirdir Gölü'nden en az üç defa sulama yapılmazsa soğuk hava depolarımız boş kalacak. Tüccarlar bile artık su olan köylere gidiyor, susuz köylere uğramıyor. Elmacılık biterse köyümüz biter" diye konuştu.

"BAHÇELERİMİZDE SU YOK, GÖLÜMÜZ DE BİTMEK ÜZERE"

Bahçelerinin hiçbir yerinde su olmadığı belirten Çiftçi Abide Kaya, "Göletimiz var ama yetersiz. Baraj yapılırsa bütün köylere su sağlanabilir. Ayrıca bu suyun kapalı sistemle taşınmasını istiyoruz. Açık kanallarda su kaybı çok fazla oluyor. Kapalı sistem hem köyümüzü hem de Eğirdir Gölü'nü besleyecek. Şu an değirmeni döndürmek için avuçla su taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Boğazova'da elmanın ailelerin geçim kaynağı olduğunu, Rusya, Almanya, İtalya gibi ülkelere de ihraç edildiğini belirten üreticiler, su gelmezse ürünlerin heba olacağını söyledi.

Çiftçiler, Eğirdir Gölü'nden kapalı sulama sistemiyle su temin edilmesini, kışın akan sularla hem göl hem tarım arazilerinin beslenmesini talep etti.