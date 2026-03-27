ÖNDER ÇELİK - Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, 2025 sonunda cirolarının yüzde 50’sini ihracat gelirlerinin oluşturduğunu belirterek, “Bugüne kadar 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. ABD, İngiltere ve Almanya en güçlü pazarlarımız arasında yer alıyor. Sivas’taki yeni üretim üssümüzün devreye girmesiyle orta vadede ihracat payını yüzde 60 seviyelerine taşımayı; 2026’da ise Güney Amerika, İskandinav ülkeleri ve Uzakdoğu pazarlarında daha agresif bir büyüme sergilemeyi amaçlıyoruz. 2024’e kıyasla 2025’te üretim adetlerimizi yüzde 20 artırdık. Özellikle CubeBOX robotik otomasyon sistemleri yılın en hızlı büyüyen ürün grubu oldu. 2025’te 148 adet gerçekleştirdiğimiz üretimi, 2026’da yüzde 26 artırarak 182 adede çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Sivas’taki akıllı fabrikaya 15 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Aydoğdu, “CubeBOX ve Kapasitematik entegrasyonu sayesinde personel verimliliğimizde yüzde 6.2, maliyetlerimizde yüzde 3.7 iyileşme sağlarken üretim adedimizi yüzde 20 artırdık. Bu doğrultuda 2026’da üretimimizi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İstanbul’daki üretim üssünü de Sivas’a taşıyacaklarını anlatan Aydoğdu, müşterilerinin artık otomotiv yerine savunma sanayine çalışmaya başladığını, 5 yıl önce yüzde 5 olan savunma sanayinin payının yüzde 65’e çıktığını ifade etti.

2025 sonu itibariyle 220 çalışan sayısına ulaştıklarını ve çalışanlarının yaklaşık yüzde 40’ının mühendis ve teknik uzmanlardan oluşturduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

2026 yılında özellikle yazılım geliştirme, yapay zekâ entegrasyonu ve Sivas’taki üretim operasyonları için yeni istihdam alanları oluşturmayı planlıyoruz. Sivas üretim üssümüzü dünyanın sayılı teknoloji merkezlerinden biri hâline getirmeyi hedefliyoruz. Tezmaksan’ı makine üreten bir şirket olmaktan çıkararak, robotik sistemlerini, yazılım teknolojilerini ve çok eksenli üretim makinelerini geliştiren global bir teknoloji şirketi olarak konumlandırmak istiyoruz.

11 EKSENLİ MAKİNE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Türkiye’de ilk olacak çok eksenli CNC makine projesinde sona yaklaştıklarını açıklayan Aydoğdu, “9 eksenli olarak geliştirdiğimiz ilk prototipimizin sonlandırma aşamasına geldik. Daha ileri aşamada 11 eksenli versiyon üzerinde de çalışıyoruz. CNC takım yolu üretimi ve kartezyen robot kontrolü gibi ileri seviye fonksiyonları yazılımımızın merkezine taşıyoruz. Bu ileri teknoloji makinelerimiz için 2027 yılının dördüncü çeyreğinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Aydoğdu, 2026’da cirolarının yüzde 7’sini AR-GE’ye ayıracaklarını söyledi.

