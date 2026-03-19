Uşak'ta da birçok ilde olduğu gibi taksi açılış, indi-bindi ve kilometre fiyatlarına zam geldi. İşte kentte indi bindi ücreti 170 TL'den 230 TL'ye çıktı.

Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamada taksilerdeki yeni ücret tarifesi paylaşıldı.

AÇILIŞ ÜCRETİ 70 TL OLDU

Uşak'ta 50 TL olan açılış ücreti 70 TL'ye yükseltildi. Kilometre başı 50 TL olan taksimetre fiyatı ise 20 TL zamlanarak 70 TL olurken, indi-bindi ücreti ise 170 TL'den yüzde 35,29 zamla 230 TL'ye yükseldi.

Öte yandan, zamlı tarife 18 Mart günü itibari ile geçerli oldu.

