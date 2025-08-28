Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yabancılar 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yabancılar 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yabancılar 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Yatırım, Ekonomi, Türkiye, TCMB, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ağustos haftasında net 89,5 milyon dolarlık hisse senedi, 96,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ağustos haftasında net 89,5 milyon dolarlık hisse senedi, 96,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Ağustos haftasında 33 milyar 757,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Ağustos haftasında 34 milyar 894,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 734 milyon dolardan 14 milyar 674,3 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 831,3 milyon dolardan 837,9 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu!Bir anda gaza bastı! Kontrolsüz sürücü, komşusunu böyle ezdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gramda 4.500 liraya ramak kaldı - EkonomiGramda 4.500 liraya ramak kaldıMerkez Bankası rezervleri tarihi zirveden geriledi - EkonomiRezervler tarihi zirveden gerilediKKM bakiyelerinde 13,4 milyar liralık düşüş - EkonomiKKM bakiyelerinde 13,4 milyar liralık düşüşAvrupa'da Tesla'ya ağır darbe! Satışlar yarı yarıya düştü - EkonomiAvrupa'da Tesla'ya ağır darbeHasat başladı, dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor! Kilosu 150 lira... - EkonomiDekar başına 1,5 ton verim bekleniyor! Kilosu 150 lira...Benzinin ardından motorin! Akaryakıta bir zam daha geliyor - EkonomiAkaryakıta bir zam daha geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...