Yeni evlenecek çiftlere uyarı! Düğün kredisinde şartlar belirlendi

Evlenecek gençlere yönelik 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği projesinde yeni aşamaya geçildi. Krediye başvurma şartları kolaylaştırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, başvurularda talep edilen 2 asgari ücret şartında düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

Haber Merkezi ANKARA- Gençlerin aile kurmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonunda yeni dönem başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, proje kapsamında yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak’ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı. Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da başlattıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin çok büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

YAKLAŞIK 600 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

Aile ve Gençlik Fonuna başvuruların başladığı 15 Şubat’tan bugüne kadar, 12 bin 132 çift başvurduğunu, şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çiftin de söz konusu krediden yararlandığını kaydeden Göktaş “Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdık. Desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildi” dedi.

KRİTERLER KOLAYLAŞTIRILDI

Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkarıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz” diye konuştu. Göktaş, Bakanlık olarak gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.