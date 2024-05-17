Yıldız Holding sosyal faydaya odaklanacak! 98 milletten çalışana anayasa hazırlıyor

Türkiye’den Hindistan’a, Çin’den Amerika’ya 98 farklı pasaporta sahip yaklaşık 80 bin çalışanları bulunduğunu belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Çalışma İlkeleri’nde sona gelindiğini söyledi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, global liderlik yolunda sürdürülebilir ve sosyal fayda odaklı büyümeyi esas alan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Kârlılığın nihai amaç olamayacağı inancıyla sosyal fayda konularına odaklanmayı seçtiklerini ifade eden Ülker “Göreve geldiğim 4 yıllık görev süresince sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği, genç istihdamı gibi alanlarda belirgin mesafeler katettik. Türkiye’deki istikrarlı ve güçlü büyümemizi devam ettirerek küresel yatırımlarımızın da katkısıyla holdingimizin ‘Global Lider’liğini daha ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

İŞE ALIMDA BARİYERLERİ KALDIRIYOR

Türkiye’den Hindistan’a, Çin’den Amerika’ya, Nijerya’dan İngiltere’ye 98 farklı pasaporta sahip yaklaşık 80 bin çalışanları bulunduğunu dile getiren Ali Ülker, Yıldız Holding Çalışma İlkeleri’nde sona gelindiğini anlattı. Fırsat eşitliği konusuna da Yıldız Holding Kadın Platformu’nu kurduklarını hatırlatan Ülker, bu girişimlerinin BM Genel Kurulu’nda dünyaya örnek gösterildiğini vurguladı. Ülker, pladis’in ‘Nöroçeşitlilik Ağı’ projesiyle, işe alım kriterlerindeki bariyerleri ortadan kaldırarak nöroçeşitliliğe sahip bireylere (otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite, obsesif kompulsif bozukluk) alan açtıklarını ve işe alımda fırsat eşitliliği oluşturduklarının altını çizdi.

GENÇLERİN TERCİHİ OLDU

Özellikle gençlerin, ‘kazandıklarını topluma geri verebilen’ şirketleri tercih ettiğini ifade eden Ülker “En Gözde Şirketler araştırmasında ‘Holdingler’ kategorisinde 3 yıldır yer alıyoruz. Son 2 yıldır ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesindeyiz. Bugün holding ve şirketlerinde aynı anda 4 kuşağın çalıştığını görüyoruz. Z kuşağı, toplam çalışanlarımızın yüzde 29’unu oluşturuyor. Bu gençleri can kulağıyla dinliyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum” dedi. ‘İsrafsız Şirket’ iş modelini benimsediklerini anlatan Ülker, sürdürülebilirliğin önceliği olduğunu, 2050 ‘net sıfır’ karbon hedefine ulaşmak için yeşil dönüşüm yatırımlarına hız verdiklerini söyledi.

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş da, holdingin bu vizyonla yürüttüğü projeler sayesinde son üç yılda kadın girişimciler için 10 milyon doları aşan değerde etki oluşturduğunu belirtirken, holding şirketlerinde çalışan kadınların oranının 2019-2023 arasında yüzde 37’den 46’ya yükseldiğini söyledi.

330 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPACAK

Holdingin finansal sonuçlarıyla ilgili bilgileri veren Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Ertik şunları söyledi: 2023 yılı konsolide ciromuz önceki yıla göre yüzde 15 artışla 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız ise Aralık 2023 itibarıyla yüzde 10 artarak 817 milyon dolar oldu. Yıldız Holding 2024 Nisan ayı itibarıyla sendikasyon borcunu 1,1 milyar dolara indirdi. Son 5 yılda 1 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bu sene için de Türkiye ve yurt dışı toplam 330 milyon dolarlık yatırım bütçeledik.

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