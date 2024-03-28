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Haberler > Ekonomi > Yıllık Gelir Vergisi ödeme süreleri uzatıldı! Son gün 5 Nisan

Yıllık Gelir Vergisi ödeme süreleri uzatıldı! Son gün 5 Nisan

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yıllık Gelir Vergisi ödeme süreleri uzatıldı! Son gün 5 Nisan

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldı.

GİB'in internet sitesinden, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

5 NİSAN SON GÜN

Buna göre, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameler ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.

1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINA DAHİL OLANLAR...

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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