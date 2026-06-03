YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, marketlerde türüne göre 6 ila 10 lira arasında satılan yumurtanın üreticiden çıkış fiyatını aktardı. Yumurta üreticilerinin şu anda zararına satış yaptığını belirten Afyon, "Üreticimiz zarar ettiği zaman üretimden çıkar, azalan arz sebebiyle fiyatlar daha da yükselebilir." dedi.

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, TGRT Haber canlı yayınında yumurta fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaprak Hırka Yıldız'ın sorularını cevaplayan Afyon, yumurtanın üreticiden çıkış fiyatını aktardı.

"TÜRKİYE'DE YUMURTA ÜRETİMİ YETERLİ"

Yumurtada yükseliş ve düşüşlerin çok dikkat çektiğini belirten Afyon, "Sebebi de tüketicilerin en temel gıdalarından olması. Bugünleri iyi anlamamız için 2024'e gitmemiz gerek. 2024'te yaşanan küresel kriz nedeniyle zararlar kaynaklı azalan üretim sebebiyle, bizim de arzımız yüzde 115 yeterliliğe kadar düşmüştü. Bizim ülkemizde yumurta yeterliliği yüzde 136'ya kadar çıktığı dönemler oldu. Bu yüzde 36'lık kısmı ihracat göndermediğimiz sürece bizim üretimimiz yeterli. En düşük zamanımızda bile yüzde 15 fazlalığımız var." dedi.

Yumurtada büyük fark var! Markette 10 TL, üreticide ne kadar?

YUMURTA FİYATLARI NEDEN YÜKSELİP DÜŞÜYOR?

Marketlerde göreceli fiyatlar olduğunu söyleyen Afyon, "Haksız fiyat uygulaması olduğunu görüyoruz. Biz tane olarak değil kilogram olarak fiyat okuyoruz. 1 kilogram protein 75 TL'ye çok rahat bulunabilir. Markette 75 TL olan yumurtanın üreticinin çıkışı 45 TL. Maliyete bağlı olarak zarar ya da karı belirliyor. Bizim maliyeti karşılamadığımız sürece üretimimiz kısılıyor, arzımız daralıyor. Bu arz daralması fiyatların yükselmesine, üretimin artması fiyatların azalmasına neden oluyor. Üretici zarar ederken üretime devam edemez." ifadelerini kullandı.

Yumurtada büyük fark var! Markette 10 TL, üreticide ne kadar?

YUMURTA ÜRETİCİSİ KAR VE ZARARI NASIL BELİRLİYOR?

"Biz üretici olarak 250 gram yem paritesi olarak belirledik." diyen Afyon, kar zararı nasıl hesapladıklarını da aktardı. Afyon, "250 gram yemi 1 adet yumurta karşılığında hayvanlara veremezsek bu zarardır. Altındaysa zarar, üstündeyse kardır. Ben şu anda 200 gram yem maliyetine dahil çıkış veriyorum. Şu anda günü kurtarmaya çalışıyoruz. Biz devletimizin tavsiyesi ile üretimimizi artırdık. Şu anda yüzde 120. İhtiyacımızdan fazla üretiyoruz. Vatandaşımız pahalı yemesin diye ihracatta kısıtlamalar var. Bu kısıtlama bu üretim fazlalığına yetmiyor." dedi.

YUMURTANIN ÜRETİCİDEN ÇIKIŞI 3 LİRA!

Bugünlerde zararına satış yaptıklarını belirten Afyon, "1 adet yumurta ortalama 60 gram olarak kabul ederiz. 16 tane yumurta da 1 kilogram eder. Farklı sıfatlı yumurtalar var. Bizim dengemizi bu bozuyor. Ben 3 liraya yumurta satamıyorum. Markette 10 liraya satılıyor. Organik olmayıp da organik diye satılan yumurtalara dikkat edilmesi gerek. Üreticiden çıkışı 4 lira üzerinde olması gerekirken, 3 lira ve altına bugünlerde yumurta vermekteyiz. Bunun üzerine ambalaj, nakliye gibi giderleri de ekleyince yüzde 20'ye varan fiyat artışları var. Marketlerin yüksek kar beklentisiyle pazarladığı zaman tüketici tepki gösteriyor. Üreticimiz zarar ettiği zaman üretimden çıkar, azalan arz sebebiyle fiyatlar daha da yükselebilir." şeklinde konuştu.

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