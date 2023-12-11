Yunanistan ile ticaret ve dostluk köprüsü: İpsala-Kirpi arasına ikinci geçiş geliyor

11 Aralık 2023 02:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 03:06

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA - Bir yandan ikinci bir köprü projesi, diğer yandan ticaret ve turizm alanında gelişen ilişkiler hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinde ‘İpsala-Kipi Sınır Kapısı’nda ikinci köprü inşası gibi ulaştırmı projelerine işaret ettiklerini’ ifade etmişti. Konu hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bahsi geçen hattın Yunanistan sınırından başlayıp Silivri’de son bulacağını ve 180 kilometre uzunluğa sahip olacağını belirtti.

TEK KÖPRÜ YETMEDİ

Meriç Nehri üzerinde bulunan mevcut İpsala-Kipi Köprüsü’nün 1958 yılında yapıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, yetersiz kalan bu köprüye ek olarak yeni köprü için ilk mutabakatın 22 Ocak 2004’te sağlandığını, ardıından 2006’da anlaşma imzalandığını, 15 Şubat 2017’deki toplantıda teknik heyetlerin çalışmasına karar verildiğini, 2018’den bu yana da ulaşım altyapısının nasıl olacağına dair çalışma yapıldığını anlattı. Buna göre köprü tabliyesinin altı ile nehir yüzeyi arasındaki temiz yükseklik 10 metre olacak. Tek tabliyede 2x2 şerit bulunacak. Ana köprü hesap açıklığı 110 metre-180 metre-110 metre şeklinde kurulacak, yaklaşık köprüsü hesap açıklıkları 44 metre olarak planlanacak, köprüde ayrıca denetleme ve işletme merkezi kurulacak.

YATIRIM ANLAŞMASI İMZALANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Enderpris Greece arasında mutabakat imzalandı. Mutabakat ile iki ülke, uluslararası doğrudan yatırımlar alanında yeni bir iş birliği dönemini başlatmış oldu. Mutabakat, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde iş birliği yapmasını da içeriyor.