Zirveden 12 anlaşma çıktı! 'Kalkınma Yolu' 50 milyar dolar kazandıracak

Bakan Uraloğlu bir Türk şirketinin Çin’le demir yolu taşımacılığına dair anlaşma yaptığını, aynı zamanda Fas, İspanya, Moritanya, Suriye, Kamboçya, Karadağ ve Liberya ile de çeşitli imzalar atıldığını söyledi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumuna 80 ülkeden 38 bakan, 17 bakan yardımcısı, 30’dan fazla da kuruluşun katıldığını belirterek, forum kapsamında 12 mutabakat metninin hayata geçirildiğini dile getirdi. 27-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen forumu değerlendiren Bakan Uraloğlu “Türk şirketlerinden Pasifik Eurasia ile Çin firmaları arasında demir yolu taşımacılığı noktasında bir anlaşma gerçekleşti. Türkiye-Fas, Türkiye-İspanya, Türkiye-Moritanya, Türkiye-Suriye, Türkiye-Kamboçya, Türkiye-Karadağ ve Türkiye-Liberya arasında birçok anlaşma ve mutabakat zaptını bu süreçte imzaladık, hayata geçirdik. Karadağ ile Suudi Arabistan arasında hava ulaştırma anlaşması hayata geçirildi. 19 ülkenin ilgili bakanlarıyla ikili görüşmeler, yine Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu ve Dünya Bankası ile görüşmem oldu. Gerçekten yoğun olmakla beraber heyecan vericiydi. Buraya katılan 38 bakanımızla gerek ikili gerekse de bütün forum boyunca görüşmeler yaptık. Diğer bütün bakanlarımızla iletişim kurmadığımız hiçbir bakanımız kalmadı. Ona özellikle dikkat etmeye çalıştık” bilgisini verdi.

25 TRİLYON DOLARLIK HACİM

Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerinin desteklediği ulaştırma koridorlarını zayıflatmanın asla amaç olmadığını, olmaması gerektiğini belirterek “Basra Körfezi’nden başlayan 1.200 kilometrelik ulaşım koridoruyla, kara yolu, demir yolu, enerji nakil hattı ve iletişim ağlarıyla Türkiye’ye gelen bu koridorun ülkemiz üzerinden Avrupa’ya açılmasıyla ilgili önemli bir çalışmamız var. Burada Birleşik Arap Emîrlikleri, Katar, Irak ve Türkiye olarak varız ama bu projeye katılmak isteyen gerek komşu ülkeler olsun gerek diğer ülkelere de açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim” dedi.

KALKINMA YOLU’NDAN 50 MİLYAR DOLAR

Zirve, yapılan anlaşmaların finansmanı açısından bir zemin de oluşturdu. Bakan Uraloğlu, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası olarak bankalar sokağı oluşturduk. Orada da finansla ilgili, finansa erişimle ilgili konular görüşüldü. Yine 40 firmayla 2 bin 400 metrekarelik bir alanda stant ve fuar alanı teşkil ettik” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’nin 23.9 milyar dolarlık yatırım maliyetine karşılık, ülkeye yaklaşık 50 milyar dolar ekonomik katkı sağlayacağını ve 60 binden fazla kişiye istihdam imkânı sunacağını da sözlerine ekledi.

AFRİKA'NIN ULAŞIMINA DESTEK

“Afrika ülkelerinin gerek kendi içerisindeki iletişimi, ulaşımının sağlanması, bizim ona nasıl katkı sağlayacağımız, gerek Orta Doğu gerek Uzak Doğu gerekse de Afrika’nın geçiş noktasında olan Türkiye’nin nasıl katkı sağlayabileceği noktasında önemli görüşmeler yaptık” diyen Bakan Uraloğlu, Türkiye’den 4 saatlik uçak mesafesiyle ulaşılan 67 ülkede 1,5 milyar insan yaşadığı bilgisini tekrarladığı konuşmasında, bu bölgedeki 25 trilyon dolarlık ticaret hacminin önemine dikkat çekti.