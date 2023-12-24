2024’te e-kontrat dönemi başlıyor

24 Aralık 2023 02:15 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 02:17

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - e-Kontrat sistemi adındaki bu uygulama sayesinde ev sahibi ve kiracılar arasında olan kontratlar e-Devlet sistemi üzerine entegre edilecek ve takibi yapılacak. e-Kontratları kiracı ve ev sahipleri e-Devlet üzerinden yapabildiği gibi; yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından da sisteme işlenebilecek. Kiraların fahiş oranda yükselmesinin önüne geçilmesinin yanında çift sözleşme gibi kiracı ve kiralayan arasında olan problemler de ortadan kaldırılacak. Bununla beraber uygulama ile verilerle bölgedeki evlerin ortalama değeri de belirlenmiş olacak.

KAYIT DIŞILIK SON BULACAK

Yeni uygulama ile; vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılığın önüne geçilecek. Kira zamları ve artışlar sistem üzerinden kontrol edilecek. Çift sözleşme gibi kiracı ve kiralayan arasında olan problemler de ortadan kaldırılacak. Dolandırıcılık vakaları son bulacak. Ayrıca son dönemlerin gündem maddesi olan kaçak günlük kiralık evler daha sıkı denetlenecek.

VERGİ TAKİBİ YAPILACAK

Sistemin gelmesindeki asıl amacın kayıt dışılığı engellemek olduğunu belirten sektör temsilcileri “Sistem sayesinde hangi ev ne kadar ücrete kiralanmış direkt olarak takip edilebilecek. Ayrıca boş evlerin denetimi de yapılacak. Ev sahipleri vergiden kaçamayacak. Günlük, haftalık evler, tatil yerleri de bu sisteme dâhil olacak. Sistemle beraber haritalar çıkarılacak ve kiraların değer tespiti yapılacak” diyor.