Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye'de faaliyet gösteren 17 banka portföylerindeki konut, arsa ve iş yeri gibi farklı türlerdeki gayrimenkulü teklif usulüyle satışa çıkardı. Konutta kredilendirilen evleri, ticari kredilerde ise fabrika, arsa gibi her çeşit gayrimenkulü ve ekipmanı ipotek eden bankalar mülkiyetlerine geçen gayrimenkulleri değerleme yaptıktan sonra satışa sunuyor. Söz konusu gayrimenkul için satışlar bankaların internet siteleri üzerinden yapılıyor. Tüm detayların yer aldığı sayfalar üzerinden talip olunan gayrimenkul için önceden belirlenen teminat ödemek şartıyla teklif verilerek süreç başlatılabiliyor. Belirlenen süre içerisinde daha yüksek teklif çıkmaması halinde satış gerçekleştiriliyor. Aksi hâlde ise yatırılan teminat geri alınabiliyor.