Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, “Faizsiz konut sistemi, çok yakın bir zamanda resmi statü kazanacak. Devlet tarafından güvence altına alınacak. Bu da vatandaşlar için bir avantaj. Güveni daha da pekiştirecek bir ortam oluşacak” dedi. İnsanları kolay bir şekilde banka kredisine ihtiyaç duymadan ev sahibi yapmak istediklerini, bu sistemle şimdiye kadar binlerce kişiye hizmet verdiklerini belirten Akbal; sistemin ana temelinin, kadınların gün olayına dayandığını dile getirdi. Ayrıca sistemi, köylerde işleyen “imece” usulü denilen dayanışma sistemine entegre ettiklerini anlatan Akbal, “Bu sistemin ana noktası, kimsenin kimseye faiz, vade farkı ödemeden ev sahibi olunmasıdır. Tabii şu anda bu sektörde olan bazı firmalar var ama bu işin temeli güvendir. Bu sebeple sistemin resmî statü kazanacak olması çok önemli” diye konuştu.