Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ülke genelinde 72 bin öğrenci kapasiteli yurt, 1.100 okul inşa ettiklerini belirten Bakan Kurum “Yurtlarımızın yatak kapasitesini 677 bine çıkarttık. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 865 bine kadar çıkaracağız. Bize göre barınma ihtiyacı olmadığı için eğitimine devam edemeyen hiçbir öğrencimiz kalmamalı. Öğrencilerimize yurt imkânını eksiksiz olarak vermeliyiz. Bakanlık olarak 19 üniversiteyle birçok önemli protokole imza attık. Öğrencilerimizin gönüllerince spor yapabileceği 1.000'e yakın spor salonunu da gençlerimize armağan ettik." dedi.