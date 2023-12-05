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    • Haberler > FUTBOL > Pendikspor Isparta 32 maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı skor

    Pendikspor Isparta 32 maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı skor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Göktuğ Efil / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Pendikspor Isparta 32 maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı skor
    Türkiye, Kupa

    Pendikspor Isparta 32 maçı kaç kaç bitti? Lig ve Avrupa maçlarından sonra Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki heyecan da artıyor. Artık 4. tur mücadeleleri oynanırken en merak edilen maçların başında gelen Pendikspor Isparta 32 mücadelesinin canlı anlık skoru da gündemde. Peki Pendikspor Isparta 32 maçı kaç kaç bitti? İşte tüm detaylar. 

    Pendikspor Isparta 32 maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarında Pendikspor İstanbul'da kendi evinde Isparta 32 sporu konuk ediyor. Parçalı bulutlu bir hava oynanan maçta kimin galip geleceği de merak konusu. Bilindiği üzere Pendikspor, Trendyol Süper Lig takımlarından. Bu sebeple 3 büyüklerin taraftarları Pendikspor'un elenmesinin daha çok işlerine yarayacağını düşünüyor. Peki Pendikspor Isparta maçı kaç kaç, canlı anlık skor nedir? İşte tüm detaylar

    PENDİKSPOR ISPARTA 32 MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

    Saat 15.00'te başlayan Pendikspor Isparta 32 mücadelesinde ilk yarı geride kaldı. İlk 45 dakikada toplamda 3 gol olurken ev sahibi takim maçı 2-1 önde götürüyor. Pendikspor'un gollerini Thuram ve Oscar Romero kaydederken Isparta 32'nin tek golü ise Haşim Çoban'dan geldi. Maç oynanmaya devam ediyor. Gollerde ve önemli gelişmelerde sizlere yeni bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nın bugün oynanan maçlarında Fatih Karagümrük Derincespor'u 3-1, Keçiörengücü ise Muş 1984'ü 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

    Son verilere göre, Pendikspor maçı 5-1 önde götürüyor.

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