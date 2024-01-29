Ankara'da dört çocuğa istismar girişimi

Ankara'da sokakta oynayan yaşları 8-10 aralığındaki dört çocuk aynı sokakta oturan Evren Demirci isimli şahsın istismarına maruz kaldı. Demirci, şeker vaadiyle kandırdığı dört çocuğu evinin bodrumuna indirerek istismar teşebbüsünde bulundu. Çocuklardan üçü olay yerinden kaçmayı başarırken sekiz yaşındaki H.A.'nın ayağını demire takıldı. Bunun üzerine Demirci, düşen çocuğa istismarda bulunarak cinsel organını kopardı. Yaşanan korkunç olayda Demirci'nin avukatı "normale yakın ve düşük zihinsel yetersizlik" tanısı bulunduğu iddiasıyla zanlının tutukluluk halinin devamının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Mahkeme ise Demirci'ye 111 yıla kadar hapis cezası istedi.

Ankara'nın Sincan ilçesi geçtiğimiz ağustos ayında korkunç bir olaya tanıklık etti. Sokakta oynayan yaşları 8 ve 10 arasında değişen dört erkek çocuğun yanına, aynı mahallede oturan komşuları 43 yaşındaki Evren Demirci geldi. Demirci çocuklardan "Beni bodruma indirin, bana yardım edin" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine çocuklar, Demirci’nin kömürlüğe inmesi için yardımcı oldu. Ancak kömürlüğe indikten sonra Demirci kapıyı kapatıp, çocukların pantolonunu indirmeye çalıştı. Bunun üzerine çocuklar kömürlükten kaçtı. Ancak 8 yaşındaki H.A. kaçmaya çalışırken ayağı demire takıldı. Bunu fırsat bilen Demirci küçük çocuğu kömürlük içine çekti, pantolonunu indirdi. Demirci, daha sonra küçük çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı.

Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Demirci tutuklandı.

LOLİPOP YALANIYLA KANDIRMIŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur çocuklardan A.K., “9 yaşındayım. Sokakta oynarken O adam bizi çağırdı, ‘Beni aşağı indirin, size lolipop vereceğim’ dedi. İndirdik. H.A’nın elinden tuttu, bodruma çekti. H.A kaçmaya çalıştı, ayağı demire takıldı, adam H.A’yı ayağından tuttu çekti, biz kaçtık, annesine söyledik. H.A bağıra bağıra dışarı çıktı, polisler geldi” ifadesinde bulundu.

Diğer mağdur çocuklar da benzer beyanlarda bulundu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, korkunç olayla ilgili olarak başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, şüpheli Demirci hakkında ‘basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarında 111 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, küçük çocuğun maruz kaldığı eylem nedeniyle yaşamını tehlikeye sokacak basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığının belirlendiği anlatıldı. İddianamede şüpheli için ‘cezai ehliyeti tam olduğu belirlenen şüphelinin izah edildiği şekilde üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı’ ifade edildi.

"ZİHİNSEL YETERSİZLİK TANISI VAR"

İddianameyi kabul eden mahkeme, 22 Ocak tarihinde, şüphelinin tutukluluk haline devam kararı verdi. Mahkeme, ayrıca sanığın ceza ehliyeti olup olmadığı konusunda rapor düzenlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevkine de hükmetti.

Şüphelinin avukatı ise mahkemeye verdiği dilekçede, müvekkili hakkında “Hafif Mental Retardasyon (normale yakın ve düşük zihinsel yetersizlik)” tanısı bulunduğuna ilişkin raporu bulunduğunu bu nedenle tutuklu yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

AİLE YARDIM BEKLİYOR

Mağdur çocuk H.A.’nın ailesinin avukatı Şahin Antakyalıoğlu ise küçük çocuğun hastanede uzun süre tedavi gördüğünü ancak yapılan bütün operasyonlara rağmen, kopan uzvun geri eklenemediğini belirterek, “Kopan uzuv için özel bir hastane dikebiliriz demiş. Ancak ameliyat maliyeti çok yüksek. Ailenin bunu karşılaması mümkün değil. Bu anlamda aile yetkililerden yardım bekliyor” dedi.