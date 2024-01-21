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    Bakan görüntüleri paylaştı: Türkiye'de ilk kez görüldü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye’de ilk defa 'Albino Çakal'ı görüldü. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından "Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" notuyla 'Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı.

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen 'Albino Çakal’ın görüntülerini paylaştı.

    Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz... Ülkemizde ilk kez ‘Albino çakal’ kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül’e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Güncel > Bakan görüntüleri paylaştı: Türkiye'de ilk kez görüldü
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