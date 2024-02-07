Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da konut teslim törenine katılacak

6 Şubat felaketinde geride kalan bir yılın ardından afet bölgesinde konut teslim süreci başladı. Dün Kahramanmaraş'ta hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Şanlıurfa olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta tamamlanan 1.314 konutun anahtarını teslim edecek.

11 ili enkaza çeviren 6 Şubat depremlerinde bir yıl geride kaldı. On binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felakette moloz yığınına dönen kentler için başlayan 'ihya ve inşa' süreci birinci yılın sonunda başarıyla sürüyor. Afet kentlerinde hızla başlayan yapılaşma süreci şubat ayı itibarıyla hak sahiplerine konutlarının anahtarlarının teslim edilmesiyle devam ediyor.

Dün Kahramanmaraş'ta hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü durağı Şanlıurfa olacak.

Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.

45 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği söz üzerine hızlanan konut yapımında 1 yıl itibariyle 200 bin afet konutu ve köy evinin inşası devam ediyor. Şu ana kadar teslim edilen konut sayısı ise 45 bini aştı. Güncel rakam olarak 41 bin konut ve 5 bin köy evi inşa edildi.

KONUTLARIN KENTLERE GÖRE DAĞILIMI

Mart ayının ortasına kadar 30 bin konutun daha kurası çekilecek. İki ayın sonunda toplam 75 bin 364 konut kuraları tamamlanıp depremzedelere teslim edilecek. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar toplamda 200 bin konutun teslim edilmiş olacağını söyledi.

İki ay içerisinde teslim edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:

Gaziantep 15 bin 160, Kahramanmaraş 19 bin 501, Hatay 10 bin 418, Malatya 6 bin 672, Adıyaman 6 bin 1, Osmaniye 3 bin 638, Adana 2 bin 408, Kilis 2 bin 11, Şanlıurfa 2 bin 319, Diyarbakır 4 bin 500 ve Elazığ 2 bin 736.