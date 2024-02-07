Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da konut teslim törenine katılacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa&#039;da konut teslim törenine katılacak
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat felaketinde geride kalan bir yılın ardından afet bölgesinde konut teslim süreci başladı. Dün Kahramanmaraş'ta hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Şanlıurfa olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta tamamlanan 1.314 konutun anahtarını teslim edecek. 

    11 ili enkaza çeviren 6 Şubat depremlerinde bir yıl geride kaldı. On binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felakette moloz yığınına dönen kentler için başlayan 'ihya ve inşa' süreci birinci yılın sonunda başarıyla sürüyor. Afet kentlerinde hızla başlayan yapılaşma süreci şubat ayı itibarıyla hak sahiplerine konutlarının anahtarlarının teslim edilmesiyle devam ediyor.

    Dün Kahramanmaraş'ta hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü durağı Şanlıurfa olacak. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da konut teslim törenine katılacak

    Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na ve Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.

    45 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği söz üzerine hızlanan konut yapımında 1 yıl itibariyle 200 bin afet konutu ve köy evinin inşası devam ediyor. Şu ana kadar teslim edilen konut sayısı ise 45 bini aştı. Güncel rakam olarak 41 bin konut ve 5 bin köy evi inşa edildi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da konut teslim törenine katılacak

    KONUTLARIN KENTLERE GÖRE DAĞILIMI

    Mart ayının ortasına kadar 30 bin konutun daha kurası çekilecek. İki ayın sonunda toplam 75 bin 364 konut kuraları tamamlanıp depremzedelere teslim edilecek. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar toplamda 200 bin konutun teslim edilmiş olacağını söyledi.

    İki ay içerisinde teslim edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:

    Gaziantep 15 bin 160, Kahramanmaraş 19 bin 501, Hatay 10 bin 418, Malatya 6 bin 672, Adıyaman 6 bin 1, Osmaniye 3 bin 638, Adana 2 bin 408, Kilis 2 bin 11, Şanlıurfa 2 bin 319, Diyarbakır 4 bin 500 ve Elazığ 2 bin 736.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cumhurbaşkanı ErdoğanŞanlıurfa
    Haberler > Güncel > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da konut teslim törenine katılacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çağlayan'daki saldırıda ölen Dilfıraz Karataş'la ilgili kahreden detay! Adliyeye değil, mevlide gidiyormuş - GüncelKahreden detay: Mevlide giderken çatışmanın ortasında kalmışNaci Görür'e teklif üstüne teklif: İki siyasi parti daha kapısını çaldı - Güncelİki siyasi parti daha kapısını çaldıBatan geminin kayıp mürettabından 3 aydır haber yok - GüncelBatan geminin mürettabatlarından 3 aydır haber yokTarım Kredi’de Şubat ayına özel kampanya başladı! Zeytin, kaşar, peynir, kavurma fiyatları yarı yarıya düştü, işte tam liste - GüncelTarım Kredi’de Şubat ayına özel kampanya başladı! Zeytin, kaşar, peynir, kavurma fiyatları yarı yarıya düştü, işte tam listeBagaja saklayıp sınırdan geçirmeye çalıştılar: Kaçakçılara 170 bin liralık 'kuğu' cezası - GüncelKaçakçılara 170 bin liralık 'kuğu' cezasıÇağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda öldürülen teröristin kardeşlerine gözaltı: Ablası hakim karşısına çıkmış - GüncelTeröristin kardeşlerine gözaltı!6 Şubat'ın dünyaya gösterdikleri... Kara üzerinde de büyük kırılma olabilir - Güncel6 Şubat'ın dünyaya gösterdikleri...Kira ödemesini IBAN ile yapanlara kritik uyarı: Yargıtay’dan emsal karar, yatırdığınız para boşa gidebilir - GüncelKira ödemesini IBAN ile yapanlara kritik uyarı: Yargıtay’dan emsal karar, yatırdığınız para boşa gidebilirMeteoroloji günlerdir uyarıyordu! Doğu Anadolu çığ, kar ve tipiye teslim - GüncelDoğu Anadolu çığ, kar ve tipiye teslimMahkeme kararını verdi: 2 günlük bebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis - GüncelBebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis
    Sonraki Haber Yükleniyor...