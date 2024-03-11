Doğa ve tarih buluştu! Rayların yeni rotası 'Karaelmas'

Karaelmas treni, 14 yıl aradan sonra raylara indi. Batı Karadeniz’in yeşil, mavi ve sanayisini görme imkânı sunan sefer, Doğu Ekspresi’nden sonra tren turizmine yeni bir soluk getirecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ

İç Anadolu ve Batı Karadeniz arasında doğal ve tarihî güzellikleriyle bir köprü görevi görecek Türkiye’nin yeni turistik treni Karaelmas Turistik Ekspresi, 200 yolcu kapasitesine sahip. Seferler cuma ve pazar olmak üzere haftada 2 kez yapılacak. Turlar 3 gün şeklinde planlandı. İlk seferini 12 Nisan’da gerçekleştirecek turistik tren için Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda geçtiğimiz hafta tanıtım turu düzenlendi. Tura biz de eşlik ettik.

DÜNYA MİRASI ÜZÜM BAĞLARI

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de adı geçen, Ankara’nın köklü tarihî ilçelerinden biri olan Kalecik, turun ilk durağıydı. İlçede yetişen ve dünya mirası listesine giren meşhur Kalecik Karası üzüm bağları ise yoğun ilgi çekti.

Türkiye’nin kaya tuzu üretiminin yüzde 80’ine sahip olan Çankırı’da 18 bin metrekare alana sahip olan Çankırı Tuz Mağarası, bir sonraki durak oldu. İçerisi sabit 13 derece sıcaklıkta olan mağarada, MÖ’den kalma fosiller yer alıyor. Mağara içerisinde akan suyun sivilcelere, siyah noktalara iyi geldiği rivayet ediliyor. Çankırı’nın ardından Çerkeş’e gidilerek, ilçenin yöresel lezzetlerinden oluşan badıma bükmesi, pirhoy, pırasa dolması ikramlarıyla zengin gastronomi lezzetleri sunuluyor.

SAFRANIN BAŞKENTİ

Güzergâhta yer alan, UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesinde bulunan tarihî Safranbolu evleri kente rengârenk bir görüntü katıyor. Osmanlı döneminden kalma tarihî hanlarda, zengin mutfağı ile güzel bir ziyafet veriliyor. Burada da sütlü keşkek çorbası, maniye, ıspanaklı sini böreği, bandurma gibi kendine has lezzetlerinin yanı sıra meşhur safranlı zerde tatlısıyla keyifli bir lezzet şöleni sunuluyor.

ZONGULDAK’IN GİZLİ HAZİNESİ

Bir sonraki durak olan Zonguldak’ta, Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan, Türkiye’nin ilk ve tek Maden Müzesi Kömür Deneyim Ocağı’nda karaelmasın emektarları madencilerin çalışma şartları yerinde görülebiliyor. 3.350 metreyle Türkiye’nin en uzun 10’uncu mağarasını oluşturan Gökgöl Mağarası, Zonguldak’ın gizli hazineleri arasında yer alıyor. Gökgöl Mağarası, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu oluyor.

ORMAN ŞEHRİ KARABÜK

Sınırları içinde en fazla ormana sahip olan Karabük’ün ilçesi Yenice’de belediyeye ait terasta Batı Karadeniz’in eşsiz manzarasını seyretme imkânı sunuluyor. Orman deposu olarak bilinen Yenice Ormanları 122 çeşit bitki türü ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: YIL BOYUNCA DEVAM ETMESINI PLANLIYORUZ

Tanıtım turuna katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, proje üzerinde beş yıldır yoğun bir çalışma yapıldığını söyledi. Alpaslan, “Ankara’dan başlayan Zonguldak’a kadar uzanan bir sefer. Vatandaşlarımızın ilgisine göre seferleri yoğunlaştıracağız. Bölgede tarihî ve kültürel varlıkların çok zengin olması cazibeyi daha da artırıyor. AK Parti Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız süreci başlatan isim. Batı Karadeniz’deki doğa güzellikleri ve gastronomisi görülecek. Turların yıl boyunca devam etmesini planlıyoruz. Ne kadar çok insana Batı Karadeniz’i tanıtırsak, dünyanın her yerinden insanın akın akın geleceğini düşünüyoruz. Bölgenin böyle büyük bir potansiyeli var” dedi.

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ YILDIZ: “DEDEMİN HAYALİYDİ”

Karaelmas Treninin tanıtım turuna, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da eşlik etti. Yıldız, “Uzun soluklu bir planlama oldu. Tren, kendi köyümün önünden de geçiyor. Rahmetli dedemin de hayaliydi bu trenin harekete geçmesi. Turizm odaklı bir kalkınma modeli olacak. Bütün kurumlar inisiyatif almasaydı biz zorlanırdık” diye konuştu.



