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    • Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler: Zart zurt ayetinden dolayı mı oy veriyoruz

    Gazeteci Fatih Altaylı, muhafazakar kesime tepki çeken eleştirilerde bulunarak "Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı veya bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz. CHP'yi sürekli olarak bu noktaya çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir yapı içerisine sokmak istiyor. CHP Alevilerin partisi olsun isteniyor AK Parti de Sünnilerin partisi olsun isteniyor" dedi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fatih Altaylı, Ak Parti, Chp, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalından tepki çeken açıklamalara imza attı. Altaylı seçim gündemine değinerek kişileri oy verme biçimi üzerinden eleştirdi. İnançları aşağılayan Fatih Altaylı, ayrım yapıldığını söyleyip "Konuşulmaması gerek bir şey bu ama birileri CHP'yi sürekli olarak bu noktaya çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir yapı içerisine sokmak istiyor. CHP Alevilerin partisi olsun isteniyor AK Parti de Sünnilerin partisi olsun isteniyor. "dedi.

    Kur'an-ı Kerim ayetleri için 'zart zurt' ifadesini kullanan Altaylı, "Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı veya bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz." ifadelerini kaydetti. 

    'İNANÇ ÜZERİNDEN PARTİLEŞME KAYGISI OLAMAZ'

    Altaylı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

    Bunu isteyenler var mıdır vardır. Bunlar kimlerdir; Türkiye'nin bölünüp parçalanmasını ve Türkiye'nin sonsuza kadar da siyasal İslamcılar tarafından yönetilmesini isteyenler ancak bunu tekrarlar.

    Bir vatanseverin böyle bir tavrı, böyle bir isteği böyle bir arzusu; mezhep din inanç üzerinden bir partileşme kaygısı olamaz, olmaması lazım.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih AltaylıAk PartiChp
    Haberler > Güncel > Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler: Zart zurt ayetinden dolayı mı oy veriyoruz
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