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Hatay'da bina bir başka binanın üzerine devrildi! Yıkım esnasında korku dolu anlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkımı yapılan 5 katlı bina başka bir binanın üzerine devrildi. Vatandaşların yüreklerini ağzına getiren olayda yaralanan olmazken, korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Olay esnasında evi hasar gören Sıla Akdemir, "Diğer depremde de evimi kaybettim. 6. katta oturuyordum, binam yıkıldı ve zor çıktım o binadan. Şimdi bunu tekrar yaşattılar” açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkılmak istendi.

Hatay'da bina bir başka binanın üzerine devrildi! Yıkım esnasında korku dolu anlar - 1. Resim

BAŞKA BİR BİNANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kontrollü olarak yıkılmak istenen bina yıkım esnasında hasarsız ve içerisinde yaşayanların başka bir binanın üzerine devrildi.

Binanın tehlikeli yıkımı saniye saniye kameralara yansıdı. Yıkımı yapılan bina, hasarsız binaya hasar verirken olayda yaralananın olmaması rahat nefes aldırdı.

"ŞİMDİ BUNU TEKRAR YAŞATTILAR'

Evi hasar gören ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 32 yaşındaki Sıla Akdemir, "Çok korktum. Tekrardan depremi yaşadım, psikolojim altüst durumda. İzmir’den geldik ve hiçbir şey bilmiyoruz.

Biz kiracıyız, depremde evimizi kaybettik şimdi tekrar evimize zarar geldi. Diğer depremde de evimi kaybettim. 6. katta oturuyordum, binam yıkıldı ve zor çıktım o binadan. Şimdi bunu tekrar yaşattılar” dedi.

Hatay'da bina bir başka binanın üzerine devrildi! Yıkım esnasında korku dolu anlar - 2. Resim

"BALKONUN DUVARI YIKILMIŞ, CAM PATLAMIŞ"

Yıkım esnasında evinin zarar gördüğünü belirten Şerif Önal ise, "İzmir’den geldik baktık bina yıkımı var evimize bizi sokmadılar. Anneme geldim, eşyalarımızı bıraktık ve tekrar gittim.

Balkon demiri kırılmış yan balkonun duvarı yıkılmış, cam patlamış. Evimize giremiyoruz. Annemlere geldik burada kalacağız" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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