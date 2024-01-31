'Yanlış adam' kavgası: Husumetlisi oldukları kişiyi karıştırdılar, yere serildiler
İstanbul'da iki kişi sokakta husumetlisi olduğunu zannettikleri kişileri karıştırdı. Tanımadıkları şahıslarla kavgaya tutuşan kişilerden birisi kafa darbesiyle yere serildi. O anlar kameralara yansırken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un Kağıthane ilçesi ilginç bir kavgaya sahne. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda sokakta yürüyen iki şahıs, husumetlisine benzettikleri kişilerin yanına yaklaştı. Taraflar arasında sokak ortasında uzun süre sözlü bir tartışma yaşadı.
Tartışmanın ardından ara sokakta araçların arasına geçen ikili konuşmayı burada sürdürdü. Tarafları arkadaşları ayırmak istedi. Konuşmanın sakince devam ettiği esnada şahıslardan birisi ani şekilde kafa atarak tartıştığı kişiyi yere düşürdü.
KAFA DARBESİYLE YERE SERİLDİ
Bunun üzerine yerden hızlıca kalkan şahıs, kavga ettiği kişiye saldırmak istedi. Çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının araya girmesiyle son bulan kavgada kafa darbesiyle yere düşen şahıs güçlükle sakinleştirildi.
TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şahısların husumetlilerini karıştırıp darp edildiği ortaya çıktı.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı