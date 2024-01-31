'Yanlış adam' kavgası: Husumetlisi oldukları kişiyi karıştırdılar, yere serildiler

İstanbul'da iki kişi sokakta husumetlisi olduğunu zannettikleri kişileri karıştırdı. Tanımadıkları şahıslarla kavgaya tutuşan kişilerden birisi kafa darbesiyle yere serildi. O anlar kameralara yansırken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Ocak 2024 10:54 - Güncelleme: 31 Ocak 2024 10:59 - Güncelleme:

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